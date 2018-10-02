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12:02 02 Ekim 2018
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    Çıplak Köyü

    'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor, hayır, değil'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çanakkale'de merkeze bağlı, 340 nüfuslu Çıplak köyünün sakinleri, ziyaretçilerin kendilerine "İnsanlar çıplak mı?" diye sorduğunu söylüyor. Köyün sakinlerinden Salih Cem "Köyde yaşayanlar çıplak değil. Köyümüzün adı 'Çıplak Dede'den geliyor. Köyümüzün adının değişmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    Her sene yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri yolunda bulunan Çıplak köy, adıyla antik kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Çıplak köyün adı, köy meydanında yatırı bulunan ve burada yaşayanların 'Çıplak Dede' olarak andığı 'Garip Dede'den geliyor. Köyün adını duyanlar, burada yaşayanların çıplak olduğunu düşünürken ziyaret edip, tarihi hakkında köylülerden bilgi alıyor. Geçmişi 1600'lü yıllara dayanan köyde, her yıl nisan ayında 'Garip Dede' yatırı başında hayır yapılıp, dua ediliyor.

    Köylerinin adı nedeniyle bazen kendileriyle dalga geçildiğini belirten Çıplaklılar, buna rağmen isminin değiştirilmesini düşünmediklerini söyledi. Muhtar Ahmet Anıl, köyün adının 'Çıplak' olmasından rahatsızlık duymadıklarını aksine yatırdan geldiği ve maneviyatı yüksek olduğu için memnun olduklarını söyledi. Anıl, "Önünde bulunduğumuz 'Çıplak Dede' yatırı köyümüze ismini veren yatırdır. Mazisini bilmiyoruz; ama mezarlıkta Osmanlı Dönemi'ne ait 1600'lü yıllardan kalma mezar taşları bulduk. Rivayete göre, 'Çıplak Dede' birkaç kilometre uzaklıktaki eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nın içindeymiş. O zamanlarda ölümler, hastalık, sinekler olunca toplanmış buraya gelmiş. 'Çıplak Dede' lakaplı adam, gariban mıydı, elbiseleri yırtık mıydı bilmiyoruz. Bizim bir de Türk geleneklerinde, eşyasız gelene de 'Çıplak geldi' denilir, 'Çıplak' denilir. Yalnız olsa da 'Çıplak' denir. Bu da 'Çıplak Dede'mizdir. 400- 500 senelik mazisi var. Her sene adına köy hayrı yaparız. Önceden buralarda kurbanlar kesilirdi. Pişirilir ve dağıtılırdı; ama artık hazır yaptırıyoruz. Geleneklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

    'ADINDAN UTANMIYORUZ'

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    © Fotoğraf : DHA
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    Muhtar Anıl, dışarıdan gelenlerin, köyün adının 'Çıplak' olduğunu görünce "Çıplak mı yaşıyorsunuz? Köyün adı neden Çıplak? Herkes çıplak mı?" diye sorular yönelttiğini söyledi. Çocukluk ve gençlik yıllarında, gittikleri başka köylerde, kendilerine "Neredensin?" diye sorduklarında Çıplak köyden olduklarını çekinmeden ve utanmadan söylediklerini belirten Anıl, şöyle konuştu:

    "Artık 'Çıplak' ismini benimsedik. 1960'lı yıllarda köyün adı değiştirilmek istendi. Köy kararı ile 'Olmaz' denildi. Civar köylerin hepsi yeni köydür ve yeni isimlerdir. Bizim köyümüzün adı bildiğimiz bileli 'Çıplak'tır. Hatta Çanakkale Savaşları belgelerinde de köyümüzün adı çıkıyor. O yüzden değiştirmeyi de düşünmüyoruz. Bizden sonraki nesil beğenmez, değiştirebilir; ama bizim için bir maneviyatı ve geçmişi var. Çıplak köyünden olduğumuzu da övüne övüne söylüyoruz. Bundan da utanmıyoruz."

    Çıplak köyün sakinlerinden Salih Cem ise "Köyümüzün adının Çıplak olduğunu duyanlar bir şaşkınlık yaşıyor. 'İnsanlar çıplak mı?' diye soruyor. Köyde yaşayanlar çıplak değil. Köyümüzün adı 'Çıplak Dede'den geliyor. Köyümüzün adının değişmesini istemiyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    köy, çıplak, Salih Cem, Ahmet Anıl, Garip Dede, Çanakkale, Türkiye
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