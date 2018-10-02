'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor, hayır, değil'

Köylerinin adı nedeniyle bazen kendileriyle dalga geçildiğini belirten Çıplaklılar, buna rağmen isminin değiştirilmesini düşünmediklerini söyledi. Muhtar Ahmet Anıl, köyün adının 'Çıplak' olmasından rahatsızlık duymadıklarını aksine yatırdan geldiği ve maneviyatı yüksek olduğu için memnun olduklarını söyledi. Anıl, "Önünde bulunduğumuz 'Çıplak Dede' yatırı köyümüze ismini veren yatırdır. Mazisini bilmiyoruz; ama mezarlıkta Osmanlı Dönemi'ne ait 1600'lü yıllardan kalma mezar taşları bulduk. Rivayete göre, 'Çıplak Dede' birkaç kilometre uzaklıktaki eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nın içindeymiş. O zamanlarda ölümler, hastalık, sinekler olunca toplanmış buraya gelmiş. 'Çıplak Dede' lakaplı adam, gariban mıydı, elbiseleri yırtık mıydı bilmiyoruz. Bizim bir de Türk geleneklerinde, eşyasız gelene de 'Çıplak geldi' denilir, 'Çıplak' denilir. Yalnız olsa da 'Çıplak' denir. Bu da 'Çıplak Dede'mizdir. 400- 500 senelik mazisi var. Her sene adına köy hayrı yaparız. Önceden buralarda kurbanlar kesilirdi. Pişirilir ve dağıtılırdı; ama artık hazır yaptırıyoruz. Geleneklerimizi sürdürüyoruz" dedi.
'ADINDAN UTANMIYORUZ'
"Artık 'Çıplak' ismini benimsedik. 1960'lı yıllarda köyün adı değiştirilmek istendi. Köy kararı ile 'Olmaz' denildi. Civar köylerin hepsi yeni köydür ve yeni isimlerdir. Bizim köyümüzün adı bildiğimiz bileli 'Çıplak'tır. Hatta Çanakkale Savaşları belgelerinde de köyümüzün adı çıkıyor. O yüzden değiştirmeyi de düşünmüyoruz. Bizden sonraki nesil beğenmez, değiştirebilir; ama bizim için bir maneviyatı ve geçmişi var. Çıplak köyünden olduğumuzu da övüne övüne söylüyoruz. Bundan da utanmıyoruz."
Çıplak köyün sakinlerinden Salih Cem ise "Köyümüzün adının Çıplak olduğunu duyanlar bir şaşkınlık yaşıyor. 'İnsanlar çıplak mı?' diye soruyor. Köyde yaşayanlar çıplak değil. Köyümüzün adı 'Çıplak Dede'den geliyor. Köyümüzün adının değişmesini istemiyoruz" diye konuştu.
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