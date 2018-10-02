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12:02 02 Ekim 2018
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız

    © AA /
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız" dedi. Bahçeli, döviz kurlarında yaşanan gerilemeyle de atıfta bulunarak "Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Yapılan zamlar ne olacak?" ifadesini kullandı.

    Erdoğan - Bahçeli- Yıldırım
    © AA / Murat Kula
    Selvi: Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesli konuşmalar cereyan etti, ittifak yeni formatla devam edecek
    Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    "Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Bahçeli, "TBMM'nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazançtır" diye devam etti.

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli işlerini daha iyi yapacağına inanıyorum" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

    — Siyasetimizin anlam ve ahengi, inançlarımızın haklılığı, ülkülerimizin yüceliği çizgimizin kırılmadan devam etmesini sağlamıştır. Milletimizin desteğiyle varlığımızı sürdürdük, TBMM'de temsilimizi devam ettiriyoruz.

    — MHP, 24 Haziran'da yapılan seçimin ardından 50 milletvekiliyle grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık, devrilir gider dediler geldik. 'Grup bile kuramaz, yüzde 2-3 oy alır' diyenleri tek tek not aldık. Onlar konuştu, biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların oyunlarına göğüs gerdik.

    — Sizler yalnızca milletvekili olmadığınız, kutlu bir inancın neferleri oldunuz. MHP'ye idam fermanı yazanları, siyasi provakatörleri kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

    'EKONOMİK YANGIN SÖNDÜ, SÖNÜYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli
    © Fotoğraf : Twitter
    Selvi: Görünen o ki yerel seçim ittifakı İstanbul'la sınırlı tutulacak, Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
    Bahçeli, döviz kurlarında yaşanan gerilemeye de değindi. "Ekonomik yangın söndü, sönüyor" diyen Bahçeli, "Yapılan zamlar ne olacak? Hükümet fırsatçıları belirlemeli" ifadesini kullandı.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, çölleşme, erozyon, doğal afetler insanlığı tehdit eden temel meselelerdendir. Uluslararası toplum iklim değişikliklerinin telafisine çare bulmak zorundadır. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme yakalanacaksa çevreye hassasiyet gösterilmelidir. Geçtiğimiz günlerde Endonezya'nın bir adasında yaşanan deprem yüzlerce insanın ölümüne yol açmıştır.

    'EKONOMİK FIRSATÇILAR BELİRLENMELİ'

    — Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan bu yana fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ne bölüşmeyi idrak ve özümsememiş utanmazlardır. Vatandaşlarımız ne yerim derdindeyken kur artışını fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları vardır? Ekonomik yangın söndü sönüyor. Yapılan zamlar ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Stokçuluk yapanlara, yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı? Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? Kötü günlerde sesi duyulmayandan hiç milli şahsiyet çıkar mı? İnsanlık bunlardan çok zarar görmüştür. Komşunun evi yanarken mutlu olamayız. Bugün dünyada sayıları 850 milyona yaklaşan insan gece yatağa aç giriyor. Bir tarafta doymayan yüz milyonlar, diğer tarafta obezliğine çözüm arayan bir azınlık vardır. Malum küresel çelişki her geçen gün kökleşmektedir.

    'BM'NİN YAPISI DEĞİŞİME UĞRAMADIKTAN SONRA'

    Faik Öztrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    CHP'li Öztrak'tan, Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı: Beni atayan kararnamenin altında kendi imzası var
    — Geçen hafta New York'ta düzenlenen BM toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Küresel düzeyde Haitili mağdurları duyan yoktur. Suriyeli, Gazzeli, Kudüslü yavruları sahiplenen yoktur. Türkiye'nin dışında samimiyetle mücadele eden hiçbir ülkeden bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Bize hangi insanlık dersini anlatacaklar? BM'nin tüm insanlarla ilgili olmasını sağlamak yalnızca lafta kalmıştır. BM'nin ana yapısı değişime uğramadıktan sonra barış ümitleri asla gerçekleşmeyecektir. BM uluslararası sömürü çarkının kaynağıdır. Bugüne kadar yaşananlar başka bir şey söylememize mahal bırakmamıştır. BM önce insan temelli olmalıdır. Devletlerin eşit temsiline imkan sağlamalıdır. BM yeni baştan yapılanmalı ve planlanmalıdır. 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan daha iyiye ulaşılamayacaktır. Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma etkilidir. Zulümle abad olanın akıbeti berbat olacaktır.

    'TERÖRİSTİN DELİLİ Mİ OLUR?'

    — Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyareti son derece faydalı olmuştur. Türkiye ile Almanya arasındaki buzların erimesi olumlu bir gelişmedir. Dileğimiz uyum ve işbirliğidir. Merkel'in FETÖ konusundaki değerlendirmeleri hatalı ve izaha muhtaçtır. Merkel FETÖ için kanıt arıyorsa bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe alındığı söylenemeyecektir. 251 şahadet delil değil midir? Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Failin delili mi olur? Hain haindir, terörist teröristtir; imhaları da vaciptir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz'a yanlış yönden bakmaktadır. Bu FETÖ'ye müsamahasını nasıl yorumlayacağız? FETÖ konusunda delil istemek gökyüzünde ağaç dikmeye yeltenmektir. Cesaretleri varsa desinler ki FETÖ'yü seviyoruz, arkasındayız. Daha tutarlı, daha dürüst olurlar. Almanya teröristleri iade etmelidir.

    Euro2024 evsahipliğinin Almanya olacağı belirlenmiştir. Ülkemizin hakkı yenmiştir.

    'SINIR ÖTESİ İÇİN EVET DİYECEĞİZ' 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
    'AK Parti listelerinden MHP kökenli bir adayın gösterilmesi gibi formüller üzerinde duruluyor'
    — Ülkemiz sınır ötesinden kaynaklanan terörist saldırıları göğüslemiştir. TBMM gündemine gelen TSK'nin sınırötesi harekat için yabancı ülkelere gönderilmesine MHP evet oyu verecektir. Teröristlerin hepsini birden imha etmek kaçınılmaz zaruriyettir. Her yerde temizlik, tam temizlik bekamız için şart ve elzemdir.

    'İSTANBUL DIŞINDA HER YERDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

    — Belediye başkanlarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğiz. İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan kibir yuvalarını, bedbahtları ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız. Sabrımızı taşırırlarsa unutmasınlar ki biz de gafile söyleyecek söz bitmez.

     

     

    Etiketler:
    MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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