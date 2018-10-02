Fethullah Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, sanık Kutbettin Gülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık M.P, kapatılan Çağlayan Matbaas'ında çalıştığı dönemde, yöneticiler tarafından, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayan çalışanların yerlerinin değiştirildiğini, Kutbettin Gülen'in de kendisini odasına çağırarak aynı baskıyı kurduğunu ileri sürdü.

Duruşma savcısı, kapatılan Bank Asya'ya Fethullah Gülen'in talimatıyla para yatırdığı iddia edilen sanıkla ilgili, önceki celsede tanık olarak ifade veren Nurettin Veren'in kolluktaki beyanının daha kapsamlı olduğunu ve buna itibar edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yargılama aşamasında elde edilen deliller de dikkate alınarak Kutbettin Gülen'in 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı Kutbettin Gülen'in bu cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artışla 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.