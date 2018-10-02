Can Dündar'a ateş açan saldırgana 10 ay hapis

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 6 Mayıs 2016 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada fail Murat Şahin, 10 ay hapis, 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan Murat Şahin, bugün görülen karar duruşmasında Can Dündar'ı yaralamaya teşebbüs, Yağız Şenkal'ı da yaralamaktan toplam 4 bin 500 lira para cezasına, ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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