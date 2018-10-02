Can Dündar'a ateş açan saldırgana 10 ay hapis

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 6 Mayıs 2016 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada fail Murat Şahin, 10 ay hapis, 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Dündar, MİT TIR'larıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı Murat Şahin tarafından kameralar önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal da yaralanmıştı.

Tutuksuz yargılanan Murat Şahin, bugün görülen karar duruşmasında Can Dündar'ı yaralamaya teşebbüs, Yağız Şenkal'ı da yaralamaktan toplam 4 bin 500 lira para cezasına, ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.