Konkordato ilan eden Kaşıbeyaz'ın sahibi: Bankalar bize savaş açtı

Borçlarını ödeyemeyince konkordato ilan eden kebapçı zinciri Kaşıbeyaz’ın sahiplerinden Murat Kaşıbeyez, bankaların kendilerine savaş açtığını öne sürdü.

Kaşıbeyaz kebapçı zincirinin sahiplerinden Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, konkordato süreciyle ilgili olarak Bloomberg HT'ye konuştu.

​Mahkemenin şirketlerin borç ödeme işine hakemlik yapması anlamına gelen konkordatonun iflas anlamına gelmediğini hatırlatan Kaşıbeyaz "İlk hatamızı 2013'te aldığımız 9.5 milyon dolar gibi bir döviz kredisiyle yaşadık. Paritedeki durumun aleyhimize döneceğini aklımıza getirmedik" dedi.

Kaşıbeyaz Yön. Kur. Bşk. Vekili / Murat Kaşıbeyaz: İlk hatamızı 9.5 milyon dolarlık döviz kredisiyle yaşadık pic.twitter.com/5HoYSltwaJ — Bloomberg HT (@BloombergHT) October 2, 2018

9.5 milyon dolarlık krediyi TL'ye döndürmeleri sonrasında ise bankaların yüksek oranlı kredi faiziyle karşılaşınca bu rakamın da ister istemez büyüdüğünü dile getiren Kaşıbeyaz şunları söyledi:

— Bu konkordatoyu, firmalarla bankaların savaşı olarak görüyorum. Ne personele ödemediğimiz maaşımız, ne de firmalara borcumuz yok. Bizim sadece bankalarla sıkıntımız var. Bugün yüzde 30-40'larla alınan kredilerle hangi müessese ayakta kalabilir.