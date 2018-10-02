'Edebiyata katkı yapma niyetim yok' diyen Nilgin Bodur'dan çalıntı iddiasına yanıt: Anonim sanıyordum

Yazar Nilgün Bodur, hakkındaki intihal iddialarına tepki göstererek edebiyata hizmet etme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Bodur, “Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş" dedi.

'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' kitabını yazdıktan sonra çok satanlar listesinden düşmeyen Bodur, kitabında İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında öldürülmüş olan Anne Frank'tan alıntı yaparak kaynak göstermediği iddia edildiği için gündem oldu.

Sosyal medyadan yapılan eleştirilere cevap veren Bodur, "Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza" ifadesini kullandı.

​Bodur, hakkındaki intihal iddialarına tepki göstererek edebiyata hizmet etme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Bodur'un açıklaması devamı ise şu şekilde:

— Kitabım aforizmalarla, atasözleri ve deyimlerle bezeli. Kimisi dilime pelesenk olmuş sözler ve konuşurken de kullandığım cümleler. Kaldı ki bir gün benim de cümlelerim kullanılırsa çok sevinirim. Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza. Cümle uzun bir yazının içinde geçmektedir.

'KLAVYE ARKASINDA KAHRAMANLIK YAPANLARIN ONAYINA İHTİYACIM YOK'

— Bazen siz beni kendi yazılarımda etiketliyorsunuz ve ben yazdıklarımı bile unutmuş olduğumu anlıyorum zaman içerisinde. Kitabı okuyanlar bilir ki intihal edildiği söylenen cümleyi referans göstererek yazdığım uzun bir yazım var. Tüm kişisel gelişim kitapları böyle referanslarla bezeli.

Kitabınızı aldım bayıldım umarım birgün imzalata bilirim, harika bir kalemin var #nilgunbodur pic.twitter.com/4t5fPrcuKS — M.kerem Rashica (@mirashica) October 1, 2018

​- Benim dikkatimi çeken kitabımın çıktığı ilk günden beri süren karalama kampanyaları. Kitabımın satması birilerini çok rahatsız etti. Beni ailem ve sevdiklerim takdir etsin. Twitterda klavye arkasında kahramanlık yapanların onayına ihtiyacım yok. 250 sayfa o kitap ve benim hikayem ve ben hikayemi yaşadığım şekliyle yazdım. Kitabımı tuvalet kâğıdıyla bir tutan kötü kalpleri Allah'a havale etmişim ben. İntihal ile suçlayanları mı etmeyeceğim.

— Kimse uğraşmasın, yorulmasın. Ben bütün hatalarımı düzeltmek için yaşayan biriyim. Hala kendimle savaşım. Kimsenin hatasını göremiyorum bu sebeple. Benim hatalarımı bulmak için çabalayan yüzlerce boş insana da teşekkür ederim. Bu sayede daha iyi bir insan olma şansım var ama ne yazık ki sizin öyle bir şansınız yok.