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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Ekonomik krizin başındayız

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik krizin başındayız. Daha henüz mutfaklara esnafa tam yansımış değil. Sorun nedir? 2001'de bir ekonomik krizden sonra iktidar oldular. 16 yılın sonunda Türkiye yeniden bir ekonomik krizle karşı karşıya. Ekonomik krizin sebepleri Türkiye'nin yönetilmemesi" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesinin ardından söylediği "Bunun hesabını soracağız" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kudüs başkent ilan edilince Erdoğan 'bunun hesabını soracağız' dedi. Bir süre geçti, ne oldu? Gitti, Birleşmiş Milletler'de konuştu. Filistin ile ilgili tek kelime etti mi?" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Berk Özkan
    Kılıçdaroğlu: Türkiye 2001'e göre daha ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya
    Ekonomi üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ekonomik krizin başındayız. Daha henüz mutfaklara esnafa tam yansımış değil. Sorun nedir? 2001'de bir ekonomik krizden sonra iktidar oldular. 16 yıldır yönetiyorlar tek başına yönetiyorlar. 16 yılın sonunda Türkiye yeniden bir ekonomik krizle karşı karşıya" dedi.

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "16 yıldır memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi?" diye sordu.

    Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    'CHP, İŞÇİLERE SENDİKALARDAN DAHA FAZLA SAHİP ÇIKACAK'

    — Değerli arkadaşlarım, parlamentoda yeni bir döneme başlıyoruz. Şundan herkesin emin olmasını istiyorum, nerede bir haksızlık olursa, nerede bir hukuksuzluk olursa halkın partisi olan CHP onların yanında olacaktır. Elbette ki ülkemizi seviyoruz, elbette ki insanlarımızı seviyoruz, haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayanların yanında olmak her şeyden önce bizim görevimizdir. Aramızda sayın Enis Berberoğlu var, kendisine de hoşgeldin diyoruz.

    İstanbul Yeni Havalimanı
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    CHP'den 3. havalimanı için suç duyurusu: 'Telekom'dan sonra en büyük ikinci yolsuzluk'
    - Hapiste çok sayıda arkadaşımız var. Ece Sevim Öztürk, 4 aydır tutuklu gazeteci. Hiçbir günahı yok. Ama içeride. Eren Erdem niye hapiste? Hangi gerekçeyle hapiste? Neden yurtdışına kaçsın? Dokunulmazlığı olmadığı dönemde defalarca gitti geldi. Siz FETÖ'yle kol kola gezerken o sizi eleştirdi. O şimdi hapiste, ama dışarıda olanlar önemli görevlere getiriliyorlar. Bunun bizim gözümüzden kaçtığını düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

    — Bu partinin genel başkanı olarak hapisteki bütün işçilere selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Napıyor işçiler? Çalışmak istiyorlar, yolsuzluk yapmıyorlar, malı götürmüyorlar. Çalışmak, üretmek, kazanmak, evlerine helal ekmek götürmek istiyorlar. İktidar buna izin vermiyor. Değerli işçi kardeşlerim, sendikaların size sahip çıktığından çok daha fazla halkın partisi olan CHP size sahip çıkacaktır.

    — Cumartesi Anneleri, 1995'ten bu yana çocuklarımızın mezarı nerede diye soruyor. Galatasaray Meydanı'nda belli bir süre oturup evlerine gidiyorlar. Bunlar zaten anne, taşkınlık yapmıyorlar. İnsanlar şiddete başvurmamak kaydıyla anayasal haklarını her zaman kullanabilir, kimseden izin almalarına gerek yoktur.

    'AKP'YE OY VEREN KARDEŞLERİMİN VİCDANINA SESLENİYORUM'

    — Kudüs başkent ilan edilince Erdoğan bunun hesabını soracağız dedi. Bir süre geçti, ne oldu? Gitti, Birleşmiş Milletler'de konuştu. Filistin ile ilgili tek kelime etti mi? Etmedi. AKP'ye oy veren kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum: Filistinliler böyle kalsın diyorsan oy vermeye devam et. Eğer Filistinlilerin haklarını koruyacağız diyorsan yönünü CHP'ye çevirme zamanıdır artık.

    'TEFECİLERE TESLİM OLAN BİR İKTADARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

    — Ekonomik krizin başındayız. Daha henüz mutfaklara esnafa tam yansımış değil. Sorun nedir? 2001'de bir ekonomik krizden sonra iktidar oldular. 16 yıldır yönetiyorlar tek başına yönetiyorlar. 16 yılın sonunda Türkiye yeniden bir ekonomik krizle karşı karşıya. Ekonomik krizin sebepleri Türkiye'nin yönetilmemesi. Türkiye savruluyor yönetilmiyor. Aşırı borçlandılar. Dünya kadar vergi topladılar yetmedi kim önlerine geldiyse borçlandılar. Faiz yükü aldı başını gidiyor. Tefecilere teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi tefecinin faizini ödemek için de borçlanıyorlar. Türk Lirası'na döneceksen dolarla yaptığın ihaleleri Türk Lirası'na çevir. Çeviremez. İğneden ipliğe her şeye yağmur gibi zam geliyor. Sen elektriğe nasıl zam yapıyorsun doğalgaza nasıl zam yapıyorsun?

    'TÜRKİYE'DE 3 GRUP VAR; SARAY, SARAYIN ÇEVRESİ, HALK'

    — Martta Allah'ın izniyle bu ülkeye baharı getireceğiz. Yeni Ekonomi Programı açıkladılar. Ekonomiyi düzeltecekmişiz. 16 yılda bozdular, 3 yılda düzeltecekler. Türkiye'nin yıl sonuna kadar ödeyeceği borç 26 milyar dolar. Cari açığın miktarı 12 milyar dolar. 38 milyar dolar Türkiye'nin para bulması lazım. Merkez Bankası'nın net rezervi 28 milyar dolar. Diyorlar ki biz daha fazla faiz ödeyeceğiz. Bu krizin faturası kime çıkıyor? Krizden kim etkilenir, kim etkilenmez. Türkiye'de 3 grup var. Bir saray, iki sarayın çevresi üç halk.

    Etiketler:
    ekonomi, BM, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Cumartesi Anneleri, AK Parti, CHP, Eren Erdem, Enis Berberoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, Kudüs, İsrail, Türkiye
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