Abdullah Gül'den 'malvarlığını yurt dışına kaçırdı' iddialarına yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakkında bir FETÖ sanığının ifadesi üzerine yapılan ve 'Yurt dışına para kaçırdı' iddiasını içeren haberleri yalanladı. Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yurtdışında banka hesabı ve gayrimenkulü bulunmamaktadır" denildi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Abdullah Gül hakkında bir takım ticari faaliyetlerle ilgili yapılan haberlerin tamamen yalan ve maksatlı olduğunu duyurdu. Gül'ün ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​"01.10.2018 tarihinde bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül hakkında bir takım ticari faaliyetlerle ilgili yapılan haberler tamamen yalan ve maksatlıdır. Ayrıca haberde iddia edilen konularla ilgili 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün herhangi bir bilgisi ve ilgisi bulunmadığı gibi yurtdışında banka hesabı ve gayrimenkulü bulunmamaktadır."

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, FETÖ suçlamasıyla tutuklu olan Hacı Murat Gülcan, mahkemeye gönderdiği dilekçede 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimler öncesi malvarlığını koruma endişesi ile naylon fatura işlemi yaptığını öne sürmüştü. Gülcan, "Sonra sahte faturalara devam ettiler ve sahte sözleşmelerle yurt dışına para kaçırdılar" demişti.