'Kaplumbağasını mumyaladığı, dışkısını biriktirdiği' ileri sürülen Atalay Filiz için yeniden 'akıl sağlığı' raporu istendi

İstanbul ve Ankara'daki seri cinayetlerden hükümlü ve 'akıl sağlığı yerinde' raporu bulunan Atalay Filiz yeniden hastaneye sevk edilecek. Filiz'in avukatı, müvekkilinin geçmişte obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu, kaplumbağasını mumyaladığını ve cezaevinde de dışkısını biriktirdiğini söyleyerek, ruh sağlığının yerinde olmadığını ifade etti.

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin hükümlüsü olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, firariyken başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava bugün görüldü.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığı habere göre, duruşmaya Silivri Cezaevi'nden getirilen Atalay Filiz ve avukatı Merve Uçanok katıldı. Avukat Uçanok, Filiz hakkında daha önce verilen 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz etti.

Filiz'in geçmişte obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu, kaplumbağasını mumyaladığını ve cezaevinde de dışkısını biriktirdiğini söyleyen Uçanok, müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Avukat, Atalay Filiz'in iyice tetkik edildikten sonra hazırlanacak raporda 'cezai sorumluluğu tam' denilirse en yüksek cezayı alması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Merzifon Askeri Hastanesi'nce 1997 yılında Atalay Filiz hakkında obsesif kompulsif raporu verildiğini dikkate alan mahkeme, Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar vererek, akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

Filiz'in yargılandığı davalarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce 'akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam' raporları gelmişti.