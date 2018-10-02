'Kaplumbağasını mumyaladığı, dışkısını biriktirdiği' ileri sürülen Atalay Filiz için yeniden 'akıl sağlığı' raporu istendi

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin hükümlüsü olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, firariyken başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava bugün görüldü.
Filiz'in geçmişte obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu, kaplumbağasını mumyaladığını ve cezaevinde de dışkısını biriktirdiğini söyleyen Uçanok, müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Avukat, Atalay Filiz'in iyice tetkik edildikten sonra hazırlanacak raporda 'cezai sorumluluğu tam' denilirse en yüksek cezayı alması gerektiğine inandıklarını belirtti.
Merzifon Askeri Hastanesi'nce 1997 yılında Atalay Filiz hakkında obsesif kompulsif raporu verildiğini dikkate alan mahkeme, Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar vererek, akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesini istedi.
Filiz'in yargılandığı davalarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce 'akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam' raporları gelmişti.
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