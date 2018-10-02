Fikret Orman, CHP adaylığı haberlerini yalanladı

Beşiktaş, kulüp başkanı Fikret Orman'ın CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugün 'Siyaset kulislerinde bir Beşiktaşlı' başlıklı yazısında Orman'ın siyasete gireceğini ileri sürerek, kulüp başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü iddia etmişti.

Söz konusu iddia üzerine Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlandı. Haberlerin gerçekle örtüşmediği ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sabah Gazetesi'nde bugün Mahmut Övür'ün köşesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi gerçeklerle örtüşmemektedir. Başkanımızın haberde geçtiği gibi herhangi bir görüşmesi ve düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır. Milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan, en eski ve en köklü kulübünün Başkanlığı'nı yapan; ayrıca Türk futbolunun gelişim ve değişimi adına Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkanımız Fikret Orman, bundan sonra da sadece Beşiktaş JK ve futbolun içinde olan bir gelecek planlamaktadır. Kıymetli kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz."