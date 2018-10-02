78 yaşındaki adama, 16 yaşındaki erkek çocuğunu istismardan 13 yıl ceza: 'Mağdurum, komploya geldim'

Kastamonu'da 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan 78 yaşındaki Hasan K., 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine iftira atıldığını ileri süren Hasan K. "Ben böyle bir suç işlemedim. 78 yaşındayım. Mağdurum, komploya geldim" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Hasan K., 16 yaşındaki bir çocuğu motosiklete bindirerek gezdirme bahanesiyle istismar ettiği gerekçesiyle geçen yıl tutuklandı.

© Fotoğraf : DHA Cinsel istismar sanığı tarikat şeyhinden 'yaş' savunması

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismardan yargılanan Hasan K., savunmasında kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Hasan K., "Ben böyle bir suç işlemedim. Ben bir suç yapmadım. 78 yaşındayım. Mağdurum, komploya geldim. 88 yaşında gözleri görmeyen bir eşim var. Kimsemiz yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ve mağdur avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Hasan K.'yı 'cinsel istismar' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kastamonu Cezaevi'nde tutuklu bulunan adam tahliye edilmedi.