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18:47 02 Ekim 2018
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    Doktor

    Bahçelievler'de bir doktor, eski hastası tarafından vuruldu

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Bahçelievler'deki özel bir hastanede psikiyatrist olarak görev yapan doktor, çalıştığı hastanede eski hastası tarafından silahla vuruldu. Yaralanan doktora hızla müdahale edilirken, doktorun yğun bakımda olduğu ve henüz hayaati tehlikeyi atlatmadığı belirtildi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Bahçelievler'de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

    Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen Hacıosman'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

    ŞÜPHELİ YAKALANARAK, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GETİRİLDİ

    Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.

    Saldırının ardından kaçan ve Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli, Esenler'de olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

    Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

    Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir'in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.

    kaldırım taşı, doktor
    © Fotoğraf : DHA
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    ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDEKİ KİŞİLERİ REHİN ALMAYA KALKIŞTI

    Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Fikret Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli Serhan Tunçdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi.

    Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli Tunçdemir'in, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi.

    Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.

    Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, buradaki işlemleri sürüyor.

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    © Fotoğraf : DHA
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    'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

    Hacıosman'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada,  "12.25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmış olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmektedir" denildi.

    Olaya ilişkin ayrıntıların basınla ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini açıklayan hastane yönetimi, "Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve göz altına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır. Tüm gelişmeleri siz değerli basın mensuplarıyla yazılı olarak paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Doktor, eski hastası tarafından vuruldu, Saldırgan Serhan Tunçdemir, Dr. Fikret Hacıosman, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye
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