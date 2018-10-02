AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ortadoğu'da IŞİD neyse Avrupa'da aşırı sağ odur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasının satır başları şöyle;

'MASADAN KALKMAK GİBİ BİR ANLAYIŞIMIZ YOK'

© AA / Abdülhamid Hoşbaş Erdoğan Köln'de konuştu: Ortak menfaatlerimize odaklanmalıyız

(ALMANYA ZİYARETİ) "Almanya ile bir süredir sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları aşmak için çeşitli yollar bulmaya çalışıyoruz. Masadan kalkmak gibi bir anlayışımız yok. Masada diplomasinin bütün yollarını kullanırız. Almanya'da aramızdaki sorunların çözülmesi açısından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz. Alman basınından çıkan bazı ifadeleri gördüğümüz zaman bu bizim yaptığımız ziyaret mi diye sorasım geldi. Bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde ifade eden makaleler gördük. Hepsini kastetmiyorum tabii. Gerçek gazetecilik görevini yapanlara teşekkür ediyoruz. Belli yayın organları tarafından ısrarla sürdürülen tablonun devam ettiğini görüyoruz. Esasında Türkiye ve Avrupa arasındaki yakınlaşmanın bir kere daha gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bunu yapıyorlar, yaptıktan sonra da analiz edemiyorlar. Türkiye düşmanlığı, islam düşmanlığı yapıyorlar. Sonra diyorlar ki neden aşırı sağ yükseliyor. Daha önce de söyledim Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır."

'ÖZEL BİR YAPIYA SAHİP'

(KÖLN'DEKİ CAMİ) Hepiniz görmüşsünüzdür mimarisiyle özel bir yapıya sahip, dışarıdan bakıldığında son derece estetik bir görüntüye sahip estetik duyguya katkı sağlayan bir mimari ortaya çıkmış durumda. İşte bu caminin yapılmasına katkı sağlayanlar dışlandı gibisinden yayınlar yapıyorlar.

'İÇERİĞE BAKMAK LAZIM'

(AF TARTIŞMASI) "Artık içeriğine bakmak lazım. Bununla ilgili görüş oluşturulacaktır. Henüz partimizdeki çalışma tamamlanmadı. Kararımız olgunlaştığı zaman genel başkanımıza, cumhurbaşkanımıza iletilecek. Kamuoyuyla da paylaşacağız."

'İNSANDA BİRAZ YÜZ KIZARMASI OLUR'

(AB'NİN KESİNTİ KARARI) İdeolojik fanatizm AP'yi kıskacı altına almaktadır. İnsanda biraz yüz kızarması olur. Demokrasi konusundaki dayanışmadan da vazgeçtik artık. Bu kesinti toplam bütçede hiçbir şey ifade etmez.

'CHP, AVRUPA AŞIRI SAĞININ FOTOKOPİSİ'

(MCKINSEY TARTIŞMASI) "Şimdi ondan önce dikkatimizi çeken bir şey oldu. BM toplantısında Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kudüs'ten bahsetmediğini sölüyor. İsrail'deki gazete bile Kudüs'e Filistinlilere sahip çıktığına dair haber yaptı. Ama bu mesajlar Kılıçdaroğlu'na ulaşmıyor. En temel konularda bile yanlış bilgiler üreten bir genel başkanla karşı karşıyayız. Görüş almak başka bir şeydir. Yerli ve yabancı pek çok kurumdan görüş alınmaktadır. Görüş almak başka bir şeydir. Bu kurumlara icra vermek başka bir şeydir. Şimdi dolayısıyla burada enterasan bir şey olmuş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ezanımızı bayramımıza saldıranlar konusunda böyle bir hassasiyet durumuna gelmesi sevindiri. Ama diyor ki bu dediklerinden para istediklerini millete nasıl anlatacaksınız. Arkadaşlar kim kimden para istiyor? Dünyanın bütün ülkeleri kendi ülkesine yatırım çekmeye çalışıyor. Türkiye de bunu yapıyor. Devletin mali bilgileri Türkiye Cuımhuriyeti'nin kasasındadır. Yerli ve yabancı birçok kurumdan bilgi aldıktan sonra siyasi irade olarak uygun politakları belirlersiniz ve icratı gerçekleştirirsiniz. CHP'nin sosyal demokrat siyasetle ilgili danışmanlık alması lazım. CHP, Avrupa aşırı sağının fotokopisi olmaktan öteye geçemiyor."