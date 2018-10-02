İstanbul'da hastası tarafından saldırıya uğrayan doktor, hayatını kaybetti

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklama şöyle:

''2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır''.

'ZENGİN YAŞAMDAN ETKİLENDİM'

Bu arada Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla ağır yaralayan şüpheli S.T'nin ise emniyetteki ilk ifadesinde, "Doktorla görüşmeye gittim. Sıkıntılarımı anlattım. 'Okulda zenginlerin gösterişli hayatından çok etkileniyorum. Bundan nasıl kurtulacağım?' diye sordum. O da bana, 'İlaçlarını iç, etkisi azalacak.' dedi. Bu duruma sinirlendim, ateş ettim" dediği öne sürüldü.