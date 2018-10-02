'Meclis kararını versin, af meselesi gündemden düşmeli'

Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, "Meclis kararının versin ve bu mesele gündemden düşsün. Türkiye'nin çok daha önemli konuları var" uyarısında bulundu.

'PARTİLER KARŞI TEKLİF VERMELİ'

"Bunun adı af değil, şartlı ve erken tahliyedir" diye konuşan Ersan Şen, MHP'nin verdiği teklifte tartışmalı olabilecek çok kesim olduğuna dikkat çekti. Şen "Terör örgütüne mali yardım yapanlara şartlı tahliye getiriyorsunuz, ama sendikaya üye olmuş, okuluna öğrenci göndermiş kişileri içeride tutuyorsunuz" dedi.

Şen şöyle devam etti:

© AA / Abdulhamit Topal Bahçeli: İttifak başka, af teklifi başka

"Yine de iyi kötü, MHP bir teklif vermiştir. Bundan sonrası Anayasa Mahkemesi kapsamı genişletir, daraltır diye bahanelere sığınmadan gereğini yapmaktır. Ya siz de karşı teklif verirsiniz. Ya da yok kardeşim biz desteklemeyeceğiz dersiniz. MHP'nin bunu tek başına geçirecek gücü yok ama siyaseten gündemde tutmaya da devam ediyor. Ak Parti'nin de tamamen kapıyı kapatmadığı anlaşılıyor. Şimdi yapılacak olan bu meseleyi tartışıp oylayıp Türkiye'nin gündeminin dışına çıkarmaktır. Türkiye'nin daha acil meseleleri var, ekonomi gibi, Fırat'ın doğusu gibi. Hiç beğenmiyorsanız, Meclis'in af çıkarma yetkisini elinden alırsınız Anayasa değişikliği ile. Türkiye her 10 yılda bir böyle düzenlemeler yapıyor. Sonuçlar ortada, af denen şey sadece ceza ile de sınırlı değil ki. Mali barış diyorsun, eğitim barışı diyorsun. Sürekli bir af hali var" dedi.

'ASTTASAK'LAR MAHKEMEYE GİDİYOR'

© AA / Arşiv AK Parti'den af teklifine 4 çekince

15 Temmuz sonrası FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığı halde nasıpları verilmeyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın dış kaynaktan aldığı Astsubay Kursiyerlerin artık dava açma yoluna gittiğini açıklayan Ersan Şen, "İki yıl beklediler. Kendilerini anlattılar. Siyasiler önce sözler verdi, sonra bir şey çıkmadı. Bu genç arkadaşlar da artık hukuka güvenip inanarak dava açıyorlar. Bence hukuk gereğini yapacak ve haklarını alacaklar, artık görevlerine dönmeleri gerekir" diye konuştu.

'MCKINSEY PARA BULMAK İÇİN TUTULDU'

McKinsey Şirketinden danışmanlık alınmasını da eleştiren Ersan Şen, "Türkiye'ye bakışı belli olan bir ülkenin şirketinden danışmanlık almayı ben kabul edemiyorum. Belli ki aslolan bu şirketin bakanlıkları denetlemesi değil, dışarıdan yatırımcı bulması. McKinsey para bulmak için tutuldu. Türkiye kendi kaynakları ile, kendi insanları ile bunu yapamaz mıydı? Ben bunu içime sindiremiyorum" dedi.