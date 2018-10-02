'Meclis kararını versin, af meselesi gündemden düşmeli'

MHP’nin gündeme getirdiği af tartışmasında hukukçular da ikiye bölünmüş durumda. Prof. Dr. Adem Sözüer, “Toplumda biz uzlaşma varsa, eşitlik ilkesine uygun af yapılabilir. Ama anayasayı dolanıp, ilkelere aykırı af yapıp topu Anayasa Mahkemesi’ne atmamak gerekiyor” derken TBB Başkanı Feyzioğlu, 'torbacıların' serbest kalacağı uyarısında bulundu.
Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, "Meclis kararının versin ve bu mesele gündemden düşsün. Türkiye'nin çok daha önemli konuları var" uyarısında bulundu.
'PARTİLER KARŞI TEKLİF VERMELİ'
"Bunun adı af değil, şartlı ve erken tahliyedir" diye konuşan Ersan Şen, MHP'nin verdiği teklifte tartışmalı olabilecek çok kesim olduğuna dikkat çekti. Şen "Terör örgütüne mali yardım yapanlara şartlı tahliye getiriyorsunuz, ama sendikaya üye olmuş, okuluna öğrenci göndermiş kişileri içeride tutuyorsunuz" dedi. Şen şöyle devam etti:
"Yine de iyi kötü, MHP bir teklif vermiştir. Bundan sonrası Anayasa Mahkemesi kapsamı genişletir, daraltır diye bahanelere sığınmadan gereğini yapmaktır. Ya siz de karşı teklif verirsiniz. Ya da yok kardeşim biz desteklemeyeceğiz dersiniz. MHP'nin bunu tek başına geçirecek gücü yok ama siyaseten gündemde tutmaya da devam ediyor. Ak Parti'nin de tamamen kapıyı kapatmadığı anlaşılıyor. Şimdi yapılacak olan bu meseleyi tartışıp oylayıp Türkiye'nin gündeminin dışına çıkarmaktır. Türkiye'nin daha acil meseleleri var, ekonomi gibi, Fırat'ın doğusu gibi. Hiç beğenmiyorsanız, Meclis'in af çıkarma yetkisini elinden alırsınız Anayasa değişikliği ile. Türkiye her 10 yılda bir böyle düzenlemeler yapıyor. Sonuçlar ortada, af denen şey sadece ceza ile de sınırlı değil ki. Mali barış diyorsun, eğitim barışı diyorsun. Sürekli bir af hali var" dedi.
15 Temmuz sonrası FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığı halde nasıpları verilmeyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın dış kaynaktan aldığı Astsubay Kursiyerlerin artık dava açma yoluna gittiğini açıklayan Ersan Şen, "İki yıl beklediler. Kendilerini anlattılar. Siyasiler önce sözler verdi, sonra bir şey çıkmadı. Bu genç arkadaşlar da artık hukuka güvenip inanarak dava açıyorlar. Bence hukuk gereğini yapacak ve haklarını alacaklar, artık görevlerine dönmeleri gerekir" diye konuştu.
'MCKINSEY PARA BULMAK İÇİN TUTULDU'
McKinsey Şirketinden danışmanlık alınmasını da eleştiren Ersan Şen, "Türkiye'ye bakışı belli olan bir ülkenin şirketinden danışmanlık almayı ben kabul edemiyorum. Belli ki aslolan bu şirketin bakanlıkları denetlemesi değil, dışarıdan yatırımcı bulması. McKinsey para bulmak için tutuldu. Türkiye kendi kaynakları ile, kendi insanları ile bunu yapamaz mıydı? Ben bunu içime sindiremiyorum" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)