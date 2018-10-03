'Türkiye’de bir Alman vatandaşı, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı'

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Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Aşağı Saksonya eyaletinin Braunschweig kentinden gelen Hüseyin M. adlı Alman vatandaşının Ağustos ayı sonunda Kuşadası'nda tatil yaparken tutuklandığı bildirildi. Hüseyin M.'ye "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasının yöneltildiği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Davanın görülmesine 11 Ekim'de başlanacak.

ALMAN DİPLOMATLAR GÖRÜŞEMEDİ

DW Türkçe'nin bildirdiğine göre 1976 Tunceli doğumlu olan zanlının 13 yaşında Almanya'ya geldiği ve 2012 yılından bu yana sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu bildirildi. Der Spiegel'in haberine göre Türk makamlarının Türk vatandaşı olarak gördüğü Hüseyin M. ile ne Alman diplomatların ne de eşinin görüşmesine izin veriliyor. Kardeşinin dergiye verdiği bilgiye göre, sadece Hüseyin M.'nin eşinin anne ve babasının tutukluyu cezaevinde bir kez ziyaret edebildiği belirtiliyor. Haberde, zanlının avukatının ise Hüseyin M.'nin Türk vatandaşlığından çıktığına dair resmi belgeyi bulmaya çalıştığı, böylelikle Alman konsolosluk yetkililerinin müvekkilini ziyaret etmesini sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

'MESLEKİ VE EKONOMİK VARLIĞI TEHLİKEDE'

M.'nin ailesi, uzun süren tutukluluk nedeniyle zanlının Almanya'daki işini kaybetmesinden endişe ediyor. Yıllık izinlerinin tükendiğini belirten kardeşi, Hüseyin M.'nin "mesleki ve ekonomik varlığının tehlikede" olduğunu söylüyor. Savcılığın, "cumhurbaşkanına hakaret" suçuna Ceza Kanunu'nda öngörülen en yüksek cezayı talep ettiği bildiriliyor. Suçlama sadece bu kapsamda kaldığı takdirde, Hüseyin M.'nin dört yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.