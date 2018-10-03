İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğa giden gazeteciden haber alınamıyor

© AFP 2018 / KARIM SAHIB Sahte belgeyle hacca gittiler: 20 Türk'ün Suudi Arabistan'dan çıkışına izin verilmiyor

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın gazetecilik, yazarlık ve köşe yazarlığı yaptığı, bir dönem Al Arab Yayın Grubu'nun genel müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği görevinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem

İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisi verildi.

Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek Washington'da yaşamaya başlayan Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bugün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkamamış olmasını endişe ile izliyoruz.

Suudi Arabistanlı gazateci- yazar @JKhashoggi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor.



Bir dönem Suud hanedanına yakın olan Haşikci, Hanedanla fikir ayrılığına düştükten sonra tutuklanmamak için ABD’ye yerleşmişti. https://t.co/8gmzY5UQMu — Ramazan Bursa (@RBursa) 2 Ekim 2018

Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul'da bir süreden beridir bulunan Kaşıkçı'dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan'da son dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında derin bir endişe yaratmıştır.

Türk Arap Medya Derneği olarak Suudi Arabistan Krallığı makamlarından Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili acil bir açıklamayı beklemekle birlikte, İstanbul Suudi Başkonsolosluğu binasından özgürce çıkması ve Washington Post'ta yazdığı yazılarına dönmesini acilen bekliyoruz."

'ŞU ANA KADAR KENDİSİNDEN HABER YOK'

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A. ise yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini söyledi.

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Konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatan H.A, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını, o akşam Londra'ya gittiğini ve dün İstanbul'a döndüğünü dile getirdi.

Kaşıkçı'nın İstanbul'a döndükten sonra bilgi almak için aradığı konsolosluktan "gelin, evraklar hazırlıyoruz" diye bilgi verilmesi üzerine bugün saat 13.30'da yeniden konsolosluğa gittiklerini belirten H.A. "Bana telefonları verdi, 'Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince 16.00 gibi Yasin Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri bana, saat 18.00 civarı kapı önünde 'O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kaşıkçı'nın nişanlısının ve Türk Arap Medya Derneği yetkililerinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.