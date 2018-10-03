Kulis: CHP'nin İstanbul adayı olarak Prof. Dr. Hurşit Güneş'in adı telaffuz ediliyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. Bayer, CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için Prof. Dr. Hurşit Güneş'in adının telaffuz edildiğini belirtti.

Yalçın Bayer, "Erişim engelleme' ile gazetecilik yapılamıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni bir isim ortaya çıktı" dedi.

"Kulislerde eski CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. Hurşit Güneş’in adı telaffuz edilmeye başlayınca kendisini arayarak dedik ki; İstanbul aday adaylığı için ne diyorsunuz?” ifadesini kullanan Bayer, Güneş'in şu sözlerini aktardı:

— Ben bir CHP’liyim. Bu yerel seçimlerin Türk siyasetinde demokratikleşme için çok büyük önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. İstanbul eğer sosyal demokratlar tarafından kazanılırsa Türkiye’de demokrasinin önünün açılacağı ortadadır.

— Eğer partim bana böyle bir görev verirse, ben bunu elbette değerlendiririm. CHP, İstanbul’u kazanabilir, çünkü bunun koşulları hazırdır. Hangi CHPli arkadaşımız aday olursa olsun partimin kazanması için elimden geleni yaparım.