Selvi: Muhabir 'Af konusunda merak ettiklerimiz var' deyince Erdoğan, 'Sabır, sabır, sabır' diyerek yürümeye başladı

© AA / Arşiv AK Parti'den af teklifine 4 çekince

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan şifreyi verdi" başlığıyla yayımlanan yazısında dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaşananları aktardı.

"AK Parti Grup Toplantısı yeni bitmişti. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin olduğu bölüme geldi. 'Merhabalar nasıl gidiyor arabalar' diye takıldı. Güzel bir hava oluştu" diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Ama gazeteci her yerde gazeteci. Kanal D Muhabiri Seçil Özer bu fırsattan yararlanarak Erdoğan'a 'Sorularımız olabilir mi?' dedi. Erdoğan grup konuşmasını işaret ederek, 'Sorularınıza yanıt veremedim' diye karşılık verdi. Ancak 'Hadi sorun' dercesine bir havası vardı. Seçil, 'Af konusunda merak ettiklerimiz var' deyince Erdoğan, "Sabır, sabır, sabır…" diyerek yürümeye başladı.

— Erdoğan, af konusundaki görüşlerini açıkladı. Şahsa karşı işlenen suçları devletin affetme yetkisi olmadığını söyledi. Ancak MHP af teklifini Meclis'e sundu. AK Parti ile MHP siyasette ‘cumhur ittifakı' olarak uzun soluklu bir yürüyüşün içindeler. Bahçeli, af teklifini ittifaktan ayrı tutarak Erdoğan'ın elini rahatlattı.

— Ama nihayet itibariyle af konusu iki partinin ilişkileri açısından önemli olacak. Erdoğan'ın af konusundaki mesafeli tavrı biliniyor. AK Parti'nin hukukçu kurmayları af konusunda bir çalışma yaptılar. Siyahları ve beyazları ortaya koydular. AK Parti destek vermek ya da karşı çıkmak yerine üçüncü bir yolu tercih edebilir.