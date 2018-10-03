'Didim'de belediye binası icradan satılık' iddiası

Didim Belediyesi bir inşaat firmasına rezidans projesi için önce ruhsat verip sonra iptal etti. Belediye, şirketin mağduriyeti nedeniyle açtığı davadan kazandığı 1 milyon 405 bin TL’lik tazminatı ödemeyince belediye binasının icradan satışa konulduğu iddia edildi.

DHA Düğünde taktığı altını icra ile geri aldı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın iddiasına göre, Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak Nehirsan İnşaat tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatıldı.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay oldu. Yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal etti.

Ruhsat iptalinin yargıya taşınmasının ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozdu. Kararın gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Danıştay 6. Dairesi daha sonra, bir önceki kararını değiştirdi. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

HESAPLARA VE ARAÇLARA HACİZ

Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmini talebiyle dava açtı. Davanın sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödemesine hükmedildi.

Fakat Didim Belediyesi belirtilen sürede parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi.

Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından başkanın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz getirtti.