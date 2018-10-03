'Didim'de belediye binası icradan satılık' iddiası

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay oldu. Yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal etti.
Ruhsat iptalinin yargıya taşınmasının ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozdu. Kararın gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğu belirtildi.
KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Danıştay 6. Dairesi daha sonra, bir önceki kararını değiştirdi. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.
HESAPLARA VE ARAÇLARA HACİZ
Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmini talebiyle dava açtı. Davanın sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödemesine hükmedildi.
Fakat Didim Belediyesi belirtilen sürede parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi.
Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından başkanın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz getirtti.
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