Annesinin ardından şikayetini geri çekti: Ayşe, tecavüzüne uğradığı üvey babasıyla yeniden aynı evde

Antalya'da 10 yaşından bu yana üvey babasının istismarına uğradığını söyleyerek devlete sığınan Ayşe K., annesi, tecavüzle suçlayarak boşandığı Y.S. ile barışınca şikâyetini geri çekti. Ayşe, 2 yıl sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonucu, 25 yıl hapse çarptırılan üvey babayla yeniden aynı çatı altında yaşamaya başladı.

Ayşe'nin yaşadıklarını Hürriyet'ten Salim Uzun'a anlatan Avukat Burcu Erten, "Tam 3 yıldır küçük bir kızın maruz kaldığı iğrençliği ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu süreçte tüm raporlara rağmen üvey babaya 2 kez beraat kararı verildi ancak ne Ayşe ne de ben mücadeleden vazgeçtik. Ta ki üvey baba 25 yıl hapis cezasına çarptırılana kadar" dedi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi tarafından verilen 25 yıl hapis cezasının hemen ardından bir takım gariplikler yaşandığını savunan Erten, şöyle devam etti:

— Y.S.'ye hapis cezasının verildiği son duruşmada anne şikâyetinden vazgeçti. Kendisine baskı altında olup olmadığını sordum. Sustu. Ama Ayşe direndi. Şikâyetinden vazgeçmedi. Hapis cezası çıkınca Yargıtay kararını beklemeye başladık. Bu sırada anne H.'nin iddialar nedeniyle boşandığı eski eşi Y.S. ile yeniden bir araya geldiğini öğrendim. Hemen akabinde de hem anne hem de Ayşe şikâyetini geri çekti.

— Üstelik beni de noter kanalıyla görevimden azlettiler. Ayşe, ifadesinde anne ile babasını ayırmak için yalan söylediğini, üvey babasını boş yere suçladığını belirtmiş. Ve şu an üvey babası ile aynı evde yaşıyor. Yani küçük Ayşe'yi maalesef kurtaramadık. Yargıtay'daki dosyada ifade ve raporlar çok açık. Suçlamanın geri çekilmesi hayatın olağan akışına aykırı. Ayşe'nin anlattığı olaylar yaşanmadan bilinemez. Üstelik kardeşinin ifadeleri de çok açık.

— Ayşe'nin okuldan alındığını da öğrendim. Teyzesi ile sürekli görüşüyorum. Onlar da şaşkın. Şimdi Yargıtay'dan gelecek kararı bekliyoruz. Her şeye rağmen adalete güveniyorum. Bir hukukçu olarak Ayşe'nin yönlendirildiğini, hatta zorlandığını düşünüyorum. Dosyaya bakan hukukçular da bir şeylerin yanlış gittiğini mutlaka anlayacaktır. Ben 14 yaşındaki bir çocuğun hayatının daha fazla kararmasını istemiyorum."

OKULDAN ALIP ÇOCUK GELİN YAPACAKLAR

© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND Nobel'i sarsan tecavüz skandalının odağındaki Arnault'a 2 yıl hapis cezası

Ayşe K.'nın teyzesi S.Ö. ise şunları anlattı:

— Kardeşim akıl almaz bir şekilde şikâyetini geri çekti. Bu kararı sonrasında kendisiyle görüşmeyi kestim. Çünkü yaşananların en yakın tanığı benim. Şu anda nerede olduklarını bile bilmiyorum. Yeğenimin durumuyla ilgili de şok edici bilgiler aldım. Ayşe okuldan alınmış. Bu süre içinde öz babasını arayıp, ‘Ben bir güvenlik görevlisiyle nişanlandım, evleneceğim' demiş. Olayı halası da doğruladı. Ayşe daha 14 yaşında. Başına gelenler yetmiyormuş gibi bir de çocuk gelin mi olacak? Biz Ayşe'yi kurtaramıyoruz ama belki devlet bir çare bulabilir.

Yaşananlar nedeniyle üvey baba Y.S. ve anne H. ile görüşmediğini, Ayşe'nin öz babası olan kardeşinin de ağır depresyon geçirdiğini vurgulayan hala D.K. ise "Şaşkınım. Şikâyetten neden vazgeçildiğini çözemiyorum" dedi.