Brunson'ın avukatı, AYM'ye başvurdu

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için yeni itiraz süreci başladı.

Avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmişti, üst mahkeme olarak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı.