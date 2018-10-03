'Akşener ile Bahçeli adeta köşe kapmaca oynadı'

Ortadoğu gazetesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadığı iddia edildi.

© AA / Gökhan Balcı Akşener'den McKinsey tepkisi: İkinci kozmik oda vakası

Sami Gökçe'nin imzasıyla, "Meclis koridorunda köşe kapmaca" başlığıyla yayımlanan haberde, "TBMM yeni yasama dönemine hızlı başladı. Siyasi partilerin ilk grup toplantılarında ilginç anlar yaşandı" dendi.

"İYİ Parti ilk toplantısını, CHP'nin kullandığı büyük salonda yaptı" hatırlatmasında bulunulan haber, şöyle devam etti:

— Toplantı bitimi MHP'nin grup toplantısına denk gelince adeta köşe kapmaca oynandı. Meral Akşener, Devlet Bahçeli ile aynı koridorda karşılaşmamak için salonun bahçe tarafında bulunan kapısından kaçtı.