'Akşener ile Bahçeli adeta köşe kapmaca oynadı'

Sami Gökçe'nin imzasıyla, "Meclis koridorunda köşe kapmaca" başlığıyla yayımlanan haberde, "TBMM yeni yasama dönemine hızlı başladı. Siyasi partilerin ilk grup toplantılarında ilginç anlar yaşandı" dendi.
© AA / Gökhan Balcı
"İYİ Parti ilk toplantısını, CHP'nin kullandığı büyük salonda yaptı" hatırlatmasında bulunulan haber, şöyle devam etti:
— Toplantı bitimi MHP'nin grup toplantısına denk gelince adeta köşe kapmaca oynandı. Meral Akşener, Devlet Bahçeli ile aynı koridorda karşılaşmamak için salonun bahçe tarafında bulunan kapısından kaçtı.
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