Prof. Şengör: Yıldırım Beyazıd kahraman falan değildir, enayidir

Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı ve Selçuklu'da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını ileri sürdü. Şengör, Yıldırım Beyazıd için de "Kahraman falan değildir. Enayidir" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Beklenen İstanbul depremine hazırlanılmadığını vurgulayan Şengör, şöyle konuştu:

— Türkiye'de bilim dünyası üzerine düşeni yapmıştır. Depremin nerede olacağı, büyüklüğü gibi konular bilinmektedir. Ancak, siyaset üzerine düşeni yapmamıştır. İstanbul'a nereden yardım gelecek deprem sonrası belirsizdir. En hızlı ve kesintisiz yardım denizden gelmeli. Enkazdan dolayı, kara kullanılamaz. Ancak bunun için gerekli liman düzenlemeleri yapılmamıştır. Depremde 50 ila 100 bin ölüm olması seneler evvel tespit edildi. Sonrasında nüfus arttı, binalar yapıldı. Bu, sayıyı arttırıyor.

'BİZ CAHİL BİR MİLLETİZ'

Milletin vaktinin büyük çoğunluğunu siyaset, spor ve magazine ayırdığını vurgulayan Şengör, Türkiye'nin en büyük dehalarından birinin Fuat Köprülü olduğunu hatırlattı. Şengör, "Böyle bir adam nasıl bilinmez? Dışarıda soralım insanlara, ‘Köprülü kimdir diye?' Milletin vereceği cevap, yok. En fazla Dışişleri Bakanı derler. Ancak büyük bir deha, lise mezunu olmasına rağmen, bilim dünyasının önemli bir ismi" ifadesini kullandı.

Milletin eğitim ve bilimden uzak olduğunu söyleyen Şengör, şöyle devam etti:

— Biz cahil bir milletiz. Türkiye'de bugün oluyor, yarın unutuluyor. Almanlar, bu sene bütçesinde 300 Milyar euro fazla verdi. Neden? Dünyanın en iyi arabalarını onlar üretiyor. Biz de lise yok, üniversite yok. Biz yapamıyoruz. İki tür halk yönetimi vardır. Biri Demokratiya, diğeri Okhlokratia. Okhlokratia cahil güruhun yönetimidir. Bizimkisi de işte budur. İsviçre'de çalışan demokrasi, biz de çalışmıyor.

'OSMANLI VE SELÇUKLU'DA BİLİM VE EĞİTİM ADINA HİÇBİR ŞEY YOKTU'

Osmanlı ve Selçuklu'da da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını ileri süren Şengör, şunları söyledi:

— Daha önceleri vardı. Hunlularda, yani Orta Asya Türk tarihinde vardı. Ancak Osmanlı ve Selçuklu buna dahil değil. Mesela meşhur kahraman Yıldırım Beyazıd var ya, Timur ile didişiyor. Çandarlıoğlu Ali Paşa diyor ki; ‘Efendim, bu Avrupalılara benzemiyor. Avrupa'daki ordularda kumanda birliği yok, hiçbir şey yok. Timur böyle değil. Yenildiği duyulmamıştır. Biz, bununla gerilla savaşı yapalım diyor. Yıpratalım' Yıldırım diyor ki; ‘Olmaz.. Erkekliğe sığmaz.' Çıkıyor karşısına, Timur dağıtıyor. Ülke neredeyse yok olacaktı. O yüzden Yıldırım, kahraman filan değildir. Enayidir.