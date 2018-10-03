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13:38 03 Ekim 2018
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    Adana'da bir girişimci sokakta takipçi ve beğeni satıyor

    Adana'da bir girişimci, sokakta takipçi ve beğeni satıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Adana'da girişimci Yılmaz Fikriderin, sokağa tezgah açıp, sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor. Fikriderin, günde ortalama 20-30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söyledi.

    Makarov marka tabanca
    © Sputnik /
    Takipçi artırmak amacıyla çektiği videoda erkek arkadaşını vurdu
    Seyhan ilçesinde arkadaşının fotoğrafçı dükkanı önüne tabela koyan Yılmaz Fikriderin, sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.

    İşinden çok memnun olduğunu söyleyen Fikriderin, "Fenomen olmak ve ürünlerini internet üzerinde satmak isteyen birçok insanın olduğunu fark ettim ve bu tür takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan internet siteleri gördüm. 'Neden bunu sokakta, insanların gözünün önünde yapmayayım?' diye düşündüm. Gayet de iyi tepkiler aldım. Tabii şaşıranlar, komik ve saçma bulanlar da oluyor. Ama takipçi ihtiyacı olan birçok müşterim var" dedi.

    20-30 BİN ARASI SATIŞ YAPIYORUM

    Twitter
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    Twitter'daki kullanıcıların takipçi sayıları azalabilir
    Günde ortalama 20-30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söyleyen Fikriderin, şöyle konuştu:

    "Aslında sokaklara yabancı değilim. Daha önce birçok kez seyyar satıcılık yaptım. İnsanlar gözleriyle gördüklerinde, yüz yüze alışveriş yaptıklarında daha mutlu oluyor. Ben de bunu gözlemledim. Özellikle genç yaştaki kişiler ve e-ticaret yapan firmalar yoğun bir şekilde takipçi, beğeni ve yorum satın alıyorlar. Farklı sektördeki birçok insana hizmet veriyorum. Benim takipçilerim gerçek. Ben insanlara dürüst oluyorum ve gerçek takipçi gönderiyorum. Tabii ki biraz düşme oluyor gönderdiğim takipçi sayısında ama genel anlamda kalıcı takipçiler, yorumlar ve beğeniler satıyorum."

    Etiketler:
    Takipçi, internet sitesi, fenomen, Adana
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