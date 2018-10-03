Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır.

Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek.

Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz. pic.twitter.com/Mr5Xi7rtZ9 — Haluk Dursun (@HalukDursun) October 1, 2018

Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.