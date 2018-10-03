Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.
İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır.— Haluk Dursun (@HalukDursun) October 1, 2018
Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek.
Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz. pic.twitter.com/Mr5Xi7rtZ9
Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.
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