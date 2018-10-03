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17:04 03 Ekim 2018
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    İYİ Parti, MHP'nin af teklifine karşı: Cin şişeden çıktı

    Gökhan Balcı
    Türkiye
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    MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İYİ Parti olarak alelade ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanmış bu af teklifine karşıyız. Mahkumlar ile yakınlarında ciddi bir beklenti oluştu. Cin şişeden çıktı" dedi.

    İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Kavuncu, 'İyilik Kervanı Yollarda Projesi' çerçevesinde genel merkez tarafından oluşturulan komisyonların bu hafta sonu itibarıyla 55 ili ziyaret etmiş olacağını ve 15 Ekim'e kadar 81 il ziyaretini tamamlanacağını söyledi.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı
    Bu ziyaretlerin, partinin, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerde hem aday belirleme hem de bölgenin problemlerini görmesi açısından yardımcı olacağını belirten Kavuncu, il teşkilatlarının revizyonuyla ilgili sürecin de bu hafta 5 ilin atamasının yapılmasıyla tamamlanacağını ifade etti.

    Kavuncu, parti olarak güçlü bir şekilde yerel seçimlere hazırlandıklarını belirtti.

    Ekonomideki gelişmelere değinen Kavuncu, "Enflasyon rakamları rekor üzerine rekor kırıyor. Açıklanan TÜFE aylık bazda beklentinin yaklaşık 2 katı oranında gerçekleşti. ÜFE rakamları çok daha içler acısı. Haziran 2003'ten beri maalesef ülkemizin gördüğü en yüksek enflasyon rakamları" dedi.

    'ÜLKENİN MİS GİBİ SAYIŞTAY'I DURURKEN, NEDEN AMERİKALI BİR FİRMAYA TESLİM EDİLİYOR?'

    Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile yapılan danışmanlık anlaşmasına ilişkin Kavuncu, "Bize, 'bu ekonomik sıkıntının temelinde dış güçler, Amerika, papaz var' dendi. Şimdi ekonominin dümenine, başına ekonomideki krizin sebebi olan ülkenin en büyük firmasını getirip, koyuyorsunuz. Ülkenin mis gibi, gül gibi Sayıştay'ı, bu kadar yetiştirilmiş bürokratı dururken böyle bir konu neden Amerikalı bir firmaya teslim ediliyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Meral Akşener
    © AA / Gökhan Balcı
    Akşener'den McKinsey tepkisi: İkinci kozmik oda vakası
    MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine de değinen Kavuncu, şunları söyledi:

    "İYİ Parti olarak alelade ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanmış bu af teklifine karşıyız. Mahkumlar ile yakınlarında ciddi bir beklenti oluştu. Cin şişeden çıktı. Partimiz için ancak bir toplumsal mutabakat sağlanarak, mağdurların ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak ve gerçek kader mahkumlarının tespitinin yapılmasıyla şahıslara yönelik af çıkarılmasının görüşülmesi kabul edilebilir."

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    Etiketler:
    af, enflasyon, McKinsey, MHP, İYİ Parti, Satuk Buğra Kavuncu, Meral Akşener, Türkiye, ABD
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