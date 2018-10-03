Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz

SBK Holding'e verilen çekin karşılıksız çıkması üzerine Aziz Yıldırım ile 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik haciz kararı alındı. 500 bin dolar alacağını bugünkü kur üzerinden 3 milyon 5 bin TL olarak isteyen SBK Holding'in başlattığı icra takibi sonunda verilen haciz kararında kapalı kapıların çilingirle açılması istendi.
SBK Holding'in Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş.'den aldığı 31 Ağustos 2018 tarihli 500 bin dolarlık çek karşılıksız çıktı. Bunun üzerine çekte imzası bulunan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'a ait Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ve Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı. Alacağını tahsil etmek için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran SBK Holding, Aziz Yıldırım ile söz konusu 3 şirket hakkında 'ihtiyati haciz' talep etti. Holding, ihtiyati haciz talebine karşılık olarak da 450 bin TL teminat yatırdı.
İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi. Mahkeme kararında, "Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi.
İCRA DAİRESİ, KAPALI YERLERİN ÇİLİNGİRLE AÇILMASINI İSTEDİ
SBK Holding, ihtiyati haciz kararının ardından Aziz Yıldırım, Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ve Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı.
İstanbul İcra Dairesi, Anadolu İcra Tevzi Bürosu'na yazı yazarak, "Borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile 3'üncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, menkullerinin muhafaza altına alınmasına ve kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılmasına karar verilmiştir" dedi.
Yabancı sermayeli SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketi. Finans ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapıyor. Dünya çapında 5 bin civarında çalışanı bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık borçla batan filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp'a talip olduğu ileri sürülen holdingin kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda halk plajında lahmacun dağıtmasıyla gündeme gelmişti.
MAKTAŞ'IN EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ NATO
Aziz Yıldırım'ın inşaat, savunma, denizcilik, turizm, beton ve hayvancılığa kadar uzanan sektörlerde önemli yatırımları var. Bunlardan Maktaş Makine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhabere entegre sistemini Alman Siemens ile birlikte kurmuştu.
Yıldırım'ın yüzde 93 hissesini elinde bulundurduğu Maktaş Makine'nin en büyük müşterisinin NATO olduğu biliniyor. Yıldırım, dayısı Faruk Yalçın'ın 1963'te Makyal İnşaat'ı kurarak NATO ihaleleri almaya başlamasından 10 yıl sonra Maktaş Makine ile iş hayatına girdi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)