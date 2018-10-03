Kılıçdaroğlu: Kriz miriz yok diyorlar, sarayda kriz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 22 milyon liraya mal olan kapalı pazar yeri, katlı otopark ve hal binası için düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, tek arzusu ve hedefinin ülkenin neresinde olursa olsun, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, büyük herkesin mutlu yaşadığı bir Türkiye olduğunu söyledi.
"Ben, saraylara meraklı biri değilim, saraylarda oturmuyorum, saraylarda oturmayacağım da" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Halk gibi evimde oturacağım. Huzur içinde çoluk çocuğumla oturacağım. Bunu arzuluyorum. Çünkü biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Biz halktan yanayız, halk gibi yaşamak isteriz. Halk gibi beslenmek isteriz, halk gibi halkın arasında gezmek isteriz. Ben 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmem. 3 bin kişilik koruma ordusuyla birisi geziyorsa, o halkın cumhurbaşkanı olamaz. Yoktur böyle bir şey. Kimden korkuyorsunuz, kimden çekiniyorsunuz? Kendi halkından korkan, kendi milletinden korkan bir insan olabilir mi, bir yönetici olabilir mi? Halkın arasına girmesi lazım, oturması, konuşması lazım, derdini dinlemesi lazım, çayını, kahvesini içmesi lazım, evini gezmesi lazım. Sen bunları yapmayacaksın sarayında oturacaksın. Batsın o saray eğer öyleyse. Kışlık saray yetmeyecek bir de yazlık sarayı olacak. Yazlık sarayı yetmeyecek bir de uçan sarayı olacak. Peki halk nerede? Millet nerede? Nerede yaşıyoruz biz? Biri uzayda yaşıyor halktan kopuk, biz de halk olarak hep beraber yaşıyoruz."
'VATANDAŞIN MUTFAĞINDA KRİZ DEĞİL YANGIN VAR'
Kılıçdaroğlu, bugün enflasyon rakamının açıklandığına değinerek, şunları söyledi:
'DOLAR ÇIKTIKÇA BUNLAR KAZANIYORLAR'
Enflasyonun da bütün zamların da faturasının millete çıktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:
Ülkenin 16 yılda bu hale geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi gittiler ekonomide kriz çıkınca 'Bunu dış güçler yaptı' dediler. Hangi dış güç. Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi? Dışarıda başka konuşuyor, içeride başka konuşuyor. Dışarıda gidip özür diliyor, içeride aslan kesiliyor. Bu kadar korkak aslan görmedim. Dışarıya gidince sesin soluğun çıkmıyor. Doğru dürüst konuşamıyorsun, kapı arkalarında yalvarıp yakarıyorsun, 'Bize borç para verin.' diyorsun. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler. Londra'ya, New York'a, Berlin'e, Washington'a para istemeye gidiyorlar. Borç alan emir alır. Emrediyorlar, 'Faizi yükseltmezsen sana para vermeyiz.' diyorlar. Tam üç kat faizi yükselttiler." ifadesini kullandı.
'KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ SAVUNMAK DA BİZİM GÖREVİMİZ'
Kılıçdaroğlu, sadece yerel yönetimlerde değil, bütün Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Kendilerinin belediyecilik anlayışının diğerlerine benzemediğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Biz farklıyız. Bizim bir özelliğimiz var. Biz, kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını veririz. Biz, dürüst siyasetin olması gerektiğini her ortamda savunuruz. Biz aynı zamanda kadın erkek eşitliğini de savunuruz. Kadınlardan daha çok muhtar, milletvekili, belediye başkanı olmasını isteriz. Kadınlar siyasete girsinler, daha fazla yer alsınlar. Kadın erkek eşitliğini savunmak da bizim görevlerimizden biridir" diye konuştu.
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