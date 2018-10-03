Kayıt
18:49 03 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ali Öztunç (sağda) - Ali Mahir Başarır

    CHP'li Başarır'dan af tasarısını hazırlayan MHP'li Yıldız'a Çakıcı sorusu: Uzun süreden beri avukatlığını yapmış mıdır?

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, af tasarısını hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yapıp yapmadığını sordu. Başarır, "Eğer Yıldız, Çakıcı'nın avukatı ise bu çok vahim bir durum. Hem Meclis hem hukukumuz hem de af yasasını bekleyen masum insanlar adına" dedi.

    CHP Mersin Milletvekili, avukat Başarır, Meclis'te CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim yapılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla yüz binlerce ailenin umutlandığını söyledi.

    Feti Yıldız
    © AA / Raşit Aydoğan
    MHP'nin af teklifi Meclis'te: Devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı
    Af tekliflerinin gerçek bir kitlesi, sembolü olması gerektiğini belirten Başarır, bu sembolün cezaevindeki bir anne ya da onun cezaevinde büyütmek zorunda olduğu bir çocuk, icra iflas kanunundan hükümlü olan yüz binler olabileceğini ifade ederek, "Ama bir af kanunu teklifinin sembolü, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı olamaz" diye konuştu.

    Söz konusu teklifin mimarının MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız olduğunu aktaran Başarır, şunları söyledi:

    "Feti Yıldız'a sormak istiyorum. Kendisi uzun süreden beri Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yapmış mıdır? Cezaevinde ne kadar görüşmüştür? Ne zamandan beridir görüyordur? İlişkileri nedir? Eğer gerçekten Feti Yıldız, Alaattin Çakıcı'nın avukatı ise bu çok vahim bir durum. Hem Meclis hem hukukumuz hem de bu af yasasını bekleyen masum insanlar adına. Bir partinin genel başkan yardımcısı affı, halk için mi yoksa suç örgütü liderleri için mi istiyor? Bunlar kamuoyuna izah edilmelidir. Gerçekten bir af yasası çıkartılacaksa geniş tabanlı uzlaşıyla Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusunda çıkarılmalıdır. Kişiye özel hem de mafya liderine özel çıkartılacak bir af, Türkiye'yi dünya kamuoyunda küçük düşürecektir."

    İlgili konular:

    'MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor'
    Af teklifi yasalaşırsa: Emrah Serbes ve Alaattin Çakıcı tahliye olacak, Çağatay Ulusoy cezaevine girmeyecek
    İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: AYM iptalleriyle bu af genişler
    AK Parti'den af teklifine 4 çekince
    CHP’li Tanrıkulu: Af ile cezaevleri boşaltılıp yeni bir siyasal yönelim mi olacak?
    MHP'li Yalçın'dan Akşener'e af yanıtı
    Bahçeli: İttifak başka, af teklifi başka
    Feyzioğlu'ndan 'af' açıklaması: 50 bin torbacı dışarı çıkacak
    'Meclis kararını versin, af meselesi gündemden düşmeli'
    Selvi: Muhabir 'Af konusunda merak ettiklerimiz var' deyince Erdoğan, 'Sabır, sabır, sabır' diyerek yürümeye başladı
    İYİ Parti, MHP'nin af teklifine karşı: Cin şişeden çıktı
    Etiketler:
    af, CHP, MHP, Alaattin Çakıcı, Ali Mahir Başarır, Feti Yıldız, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gürcistan'da Miss and Mister Planet Güzellik Yarışması
    Gürcistan'da düzenlenen Miss & Mister Planet Güzellik Yarışması’ndan renkli kareler
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet