'Sağın diline ihtiyaç yok, vatandaş nefes almak istiyor'

CHP yönetiminin hazırlayıp Abant Kampı'nda milletvekillerine sunduğu, 'Yerel Seçimler 2019 Stratejisi-Yöntem, Hedefler, Öncelikler ve Öneriler' raporunda ‘Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşma' önerisi yapıldı ancak öneri hem CHP'li siyasetçilerden hem de sosyal medyadan tepki gördü.

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Sağın dilini kullanma tartışmasını RSFM'de 'Fotoğrafın Tamamı' programında Ahu Özyurt'a yorumlayan gazeteci ve 25. Ve 26 dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Partimizin yöneticileri bundan neyi kastettiklerini netleştirmeliler. Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan tam da o entelektüel ve akademik dildir. Bu hoyratlık, sertlik ortamı içinde CHP'nin yapması gereken sağın dilini kullanmak değil, insanı öne çıkaran sosyal demokrat siyaseti geri getirmektir. 16 yılın sonunda geldiğimiz noktanın sorumlusu tam da bu sağ siyaset dilidir" diye konuştu.

'BAĞCILAR İŞ İSTİYOR'

Barış Yarkadaş, CHP'nin belediye başkanı adaylarının da vatandaşa sadece hizmet götüren değil, yaşam alanları yaratacak kişiler olması gerektiğini belirtti. "Bağcılar'da vatandaşımız nefes alacak yerler istiyor, çocuklarına iş istiyor, esnaf iş yapabilsin istiyor. Yaşlıları çocukları sokaklarda rahat güvenle gezebilsin istiyor." diyen Yarkadaş, Ataşehir ve Kartal Belediye Başkanlarının önünde binlerce CV olduğunu dile getirdi. Barış Yarkadaş, İzmir ve Eskişehir'deki belediyecilikten de örnekler verdi.

'SELAMÜN ALEYKÜME BAKMIYOR'

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"Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'i haftasonları da üniversite kapandığında da yaşayan bir şehir yaptı. İç turizmin en canlı olduğu yer. Esnaf kazanıyor, yerel halk kazanıyor. Öğrenciler yazın şehri boşaltmıyor. İzmir'de Aziz Kocaoğlu her gün çocukların süt içmesini sağladı. FETÖ'cüler o projeyi de engelledi. Bunları yaparsanız vatandaş siz selamün aleyküm mü demişsin, merhaba mı demişsin buna bakmaz" diye konuşan Yarkadaş, belediyeciliğin artık sadece suyu götürme çöpü kaldırma işi olmadığına dikkat çekti. "24 saat yaşayan şehirler, beldeler yaratmak gerekiyor. Ekonomi bunu gerektiriyor. Sosyal demokrat belediyecilik için çok büyük fırsat var. Başkan adaylarımızın yapması gereken şeffaf belediyecilik sözü vermeleri ve her türlü harcamayı internetten vatandaşın denetimine açmaktır" dedi.