Sözleşmelerde TL'ye geçişe dair ayrıntılar belli oldu

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh Dövizle sözleşme yasağında yeni adım

Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

KRİTİK TARİH 2 OCAK 2018

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

YENİLEMEDE TÜFE KRİTERİ

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.