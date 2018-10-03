Çorlu Deresi kirlilik nedeniyle 'kırmızı' akıyor

Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresinin, fabrika atıklarından kaynaklanan kirlilik nedeniyle kırmızı akmaya başladığı belirtildi.
Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında aktığı
Dere çevresindeki birçok fabrikanının, kimyasal atıklarını dereye saldığı iddia ediliyor.
Dereye kırmızı rengini veren kimyasalın ise boya fabrikasından salınan bir kimyasal olabileceği belirtildi.
Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.
Durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirten Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ekiplerin numune alarak gerekli incelemeyi yapacaklarını belirtti.
Yıldız Dağları'ndan tertemiz doğan Ergene, kollarına kimyasal sanayi atıklarının karışması nedeniyle kirlilik kurbanı olmasıyla dikkati çekiyor.
Sanayi bölgelerinden geçen kollarıyla gelen kirlilik nedeniyle bazı alanlarda simsiyah akan Ergene, Meriç nehri ile birleşip Saroz körfezinden Ege Denizi'ne dökülüyor.
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