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22:11 03 Ekim 2018
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    Çorlu Deresi

    Çorlu Deresi kirlilik nedeniyle 'kırmızı' akıyor

    © AA / Uğur Arslan
    Türkiye
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    Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başladı.

    Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresinin, fabrika atıklarından kaynaklanan kirlilik nedeniyle kırmızı akmaya başladığı belirtildi.

    Edirne
    © AA /
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    DERENİN BİR BÖLÜMÜ İSE PEMBE TONLARINDA AKIYOR

    Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında aktığı

    Dere çevresindeki birçok fabrikanının, kimyasal atıklarını dereye saldığı iddia ediliyor.

    Dereye kırmızı rengini veren kimyasalın ise boya fabrikasından salınan bir kimyasal olabileceği belirtildi.

    Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

    Durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirten Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ekiplerin numune alarak gerekli incelemeyi yapacaklarını belirtti.

    Tekirdağ, tren kazası
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    ERGENE NEHRİ'Nİ KİRLETEN TEK DERE ÇORLU DERESİ DEĞİL

    Yıldız Dağları'ndan tertemiz doğan Ergene, kollarına kimyasal sanayi atıklarının karışması nedeniyle kirlilik kurbanı olmasıyla dikkati çekiyor.

    Sanayi bölgelerinden geçen kollarıyla gelen kirlilik nedeniyle bazı alanlarda simsiyah akan Ergene, Meriç nehri ile birleşip Saroz körfezinden Ege Denizi'ne dökülüyor.

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    Etiketler:
    Çorlu Deresi'nde kirlilik, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çorlu, Tekirdağ, Türkiye
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