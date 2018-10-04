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07:35 04 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti

    Selvi: AK Parti bu seçimlerde sadece muhalefetle değil, ekonomiyle de yarışacak

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin sadece muhalefetle değil, ekonomiyle de yarışacağını söyledi. Selvi, dün açıklanan enflasyon rakamlarını hatırlattı.

    Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ile Bahçeli ne zaman görüşecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimde yapılacak olası ittifakla ilgili olarak gelecek hafta bir araya geleceğini söyledi.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, önümüzdeki hafta bir araya gelecekler. Erdoğan'ın 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan'a yapacağı ziyaretten sonra görüşme gerçekleşecek" diyen Selvi, şöyle devam etti:

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    © REUTERS / Umit Bektas
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    - Ancak iki partinin yetkilileri bugün ya da yarın bir araya gelecekler. Bu hafta sonu AK Parti'nin Kızılcahamam'da kampı var. Elbette ki bu konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da MHP ile resmi görüşmelerin başlaması talimatını verdi. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye "Görüşün" dedi.

    Selvi, Erdoğan'ın, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında kullandığı "Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak" ifadesine de değindi.

    Erdoğan'ın sözlerinin kulislerde "Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" şeklinde yorumlandığını belirten Selvi, şu görüşü dile getirdi:

    — AK Parti ekim sonu kasım başı itibariyle adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına başlayacak. Muhalefetin adaylarının da ortaya çıkmasıyla birlikte seçim yarışı hızlanacak. Ancak AK Parti bu seçimlerde sadece muhalefetle değil, enflasyon oranlarında da görüldüğü gibi ekonomiyle de yarışacak.

     

    Etiketler:
    TL, dolar, enflasyon, ekonomi, ittifak, yerel seçim, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Abdulkadir Selvi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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