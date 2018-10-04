Metiner'den Arınç'a: Otur oturduğun yerde, Reis'in hatrına sana katlanıyoruz, yoksa defterini dürmeyi biliriz

Mehmet Metiner, Star'da "Reis'in kılıcıyla doğrayan adam" başlığıyla yayımlanan yazısında Bülent Arınç için "Adı lazım değil. Egosu o kadar şişkin ki habire kendini övüp duruyor. Kendi isminin bir marka olduğunu söylüyor. "Özgül ağırlık" üzerinden kendi kendini öven bu kişi aynı zamanda mütevazı olduğunu da söylemekten kaçınmıyor" dedi.

Metiner, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde Arınç'ın da Hükümet Sözcüsü olduğunu hatırlattı.

O dönem A Haber'de canlı yayında olduğu sırada ekrana Arınç'ın açıklamalarının geldiğini ifade eden Metiner, şöyle devam etti:

— Dediği şuydu özetle: "Cumhurbaşkanı hükümetimizin politikasına karışamaz. Çözüm süreci hükümetimizin bir politikasıdır. Devam edecektir." Hareketimizin liderine canlı yayında, kamuoyu karşısında, "Sen Cumhurbaşkanlığını yap, hükümet işlerine karışma! Hükümet işleri seni değil bizi ilgilendirir" diyecek kadar haddini aşan bu zatın açıklamalarına siyasi risk alarak şu cevabı vermiştim: "Bu açıklamaları tasvip etmiyorum. Herkes bilsin ki Erdoğan sadece Cumhurbaşkanımız değil Partimizin ve davamızın lideridir. Ne diyorsa odur. Onun dedikleri partimizi de hükümetimizi de bağlar. Başkaca açıklamaları esefle karşılarız."

— Şimdi bu zat kalkıyor televizyonlarda ikidir Reis'in arkasına sığınarak Reis'in kılıcıyla bizi doğramaya kalkışıyor! Ne günlere kaldık Yarabbi! Dün Reis'i senin gibilere karşı savunduğumuz için bize düşmandın. Bugün ise Reis üzerinden sürdürüyorsun düşmanlığını.

— Ömrümüz bu dava için geçti. İşkenceyse işkence, hapisse hapis. Hakkımızda konuşurken haddini aşma. Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis'in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz.