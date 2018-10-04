'Tuna, Gökçek'i suçlayan açıklamasıyla kendi ayağına sıktı, adaylık şansını yok etti'

© AA / Onur Çoban Fikret Orman, CHP adaylığı haberlerini yalanladı

Mahmut Övür, "Ankara'da yerel seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti kulislerinde şimdi hem yeni hem de güçlü bir isimden söz ediliyor" ifadesine yer verdi.

"Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan… Doğrusu AK Partililer Doğan ismini Ankara'ya yakıştırıyor ama Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermeyeceği söyleniyor" diyen Övür, sözlerine "Bu arada mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın önceki gün Melih Gökçek'i suçlayan tweet'i ortalığı hayli karıştırdı. Kulislerde Tuna'nın, bu çıkışıyla kendi ayağına kurşun sıkarak bir ihtimal olan adaylık şansını yok ettiği konuşuluyor" diye devam etti.

Övür, kulislere dayandırdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

— AK Parti kulislerinde İstanbul için yeni bir isimden daha söz ediliyor; icraatçı kimliğiyle bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan.

— CHP İstanbul için ise Ankara kulislerinde bir adım önde olan isim Akif Hamzaçebi.

— İzmir'e gelince… Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'nun her seçim öncesi yaptığı gibi aday olmayacağını açıklaması bu kez çok farklı bir etkiye yol açtı ve CHP kulislerini hareketlendirdi. Ancak riski de var. Çünkü Muharrem İnce'yi desteklediği için aday yapılmayacağı hesabı yapan Kocaoğlu'nun CHP'yi negatif etkileme ihtimali yüksek.