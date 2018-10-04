Kayıt
09:17 04 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna

    'Tuna, Gökçek'i suçlayan açıklamasıyla kendi ayağına sıktı, adaylık şansını yok etti'

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Sabah yazarı Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, selefi Melih Gökçek'i suçlayan açıklamalarıyla kendi ayağına sıktığını ileri sürdü. Övür, kulislerde Tuna'nın adaylık şansını yok ettiğinin konuşulduğunu söyledi.

    Beşiktaş Divan Kurulu Fikret Orman
    © AA / Onur Çoban
    Fikret Orman, CHP adaylığı haberlerini yalanladı
    Mahmut Övür, "Ankara'da yerel seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti kulislerinde şimdi hem yeni hem de güçlü bir isimden söz ediliyor" ifadesine yer verdi.

    "Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan… Doğrusu AK Partililer Doğan ismini Ankara'ya yakıştırıyor ama Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermeyeceği söyleniyor" diyen Övür, sözlerine "Bu arada mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın önceki gün Melih Gökçek'i suçlayan tweet'i ortalığı hayli karıştırdı. Kulislerde Tuna'nın, bu çıkışıyla kendi ayağına kurşun sıkarak bir ihtimal olan adaylık şansını yok ettiği konuşuluyor" diye devam etti.

    Övür, kulislere dayandırdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

    — AK Parti kulislerinde İstanbul için yeni bir isimden daha söz ediliyor; icraatçı kimliğiyle bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan.

    — CHP İstanbul için ise Ankara kulislerinde bir adım önde olan isim Akif Hamzaçebi.

    — İzmir'e gelince… Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'nun her seçim öncesi yaptığı gibi aday olmayacağını açıklaması bu kez çok farklı bir etkiye yol açtı ve CHP kulislerini hareketlendirdi. Ancak riski de var. Çünkü Muharrem İnce'yi desteklediği için aday yapılmayacağı hesabı yapan Kocaoğlu'nun CHP'yi negatif etkileme ihtimali yüksek.

    Etiketler:
    yerel seçim, kulis, ittifak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, Cahit Turan, Mustafa Tuna, Hasan Doğan, Aziz Kocaoğlu, Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, Melih Gökçek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mustafa Dedeoğlu
    Türk fotoğraf sanatçısı Dedeoğlu'ndan Rusya'da İstanbul sergisi
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam