İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam geliyor

Bir grup taksici, UKOME toplantısı yapıldığı sırada, AKOM'un önünde toplandı.

Eyüp Aksu, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

— Ulaşım sektörüyle alakalı, 'ticari araçlarda C segmenti altı araç kullanılamaz' mecburiyeti vardı. C segmenti araçlarda da 'otomatik vites ve 6 hava yastığı olacak' şartı önceden alınmıştı. Bugün ticari taksicilerimiz araç değişikliği yaptıkları zaman veya yeni plaka satın aldıkları zaman en az C segmenti takmak zorundalar.

— C segmenti takarken de kriterler 6 hava yastığı, otomatik vites olması mecburiyeti yok. Ama yüzde 50 milli araç takmak zorundalar. Yani Türkiye'de üretimi veya montajı olan araçları takabilirler.

'A VE B SEGMENTİ ARAÇLARLA TAKSİCİLİK YAPAMAYACAKLAR'

Araç sınıflarıyla ilgili olarak olarak konuşan Eyüp Aksu, "Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.

Aksu, taksi ücret tarifelerinde değişiklik olup olmayacağına dair soruyu da şöyle yanıtladı:

— Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti. İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak.