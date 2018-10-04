Batman'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: 7 asker hayatını kaybetti

Batman'da askeri bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış olan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lılarca düzenlendiği bildirilen saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.

Hastaneye kaldırılan askerlerden 3'ü daha kurtarılamayacak hayatını kaybetti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Batman'ın Hasankeyf ilçesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar al bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam edecek" dedi.