Suudi Arabistan Başkonsolosluğu: Kaybolan Suudi gazeteciyle ilgili olarak Türk makamlarla iletişimdeyiz

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın 'konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu' belirtti.
Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif yazılar yazan Kaşıkçı yaklaşık bir yıl önce ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşmişti.
Dün Reuters Haber Ajansı'na bilgi veren bir Suudi yetkili ise, ülkenin önde gelen gazetecilerinden Kaşıkçı'nın konsoloslukta ya da Suudi gözetiminde olmadığını belirtmişti.
KAŞIKÇI'NIN BİNADAN AYRILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ
Kalın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde" ifadelerini kullanmıştı.
Yine Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili de Kaşıkçı'nın konsolosluktaki işlemlerini yaptıktan kısa süre sonra binadan ayrıldığını savunmuştu.
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