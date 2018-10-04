Seçimde Başak Demirtaş iddiası: Aday olabilir

HDP, yerel seçim çalışmalarını hızlandırırken CHP'den gelecek bir ittifak teklifini bekliyor. Kulislerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı Diyarbakır için konuşuluyor.

Yerel seçimler için çalışmalarına başlayan HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterebileceği ileri sürüldü.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, HDP'de Mart 2019'da yapılması planlanan seçimlere yönelik, 'Demokratik Muhalefet Buluşmaları' adı altında 60'ı aşkın toplantı gerçekleştirildi ve strateji belirleme adına Diyarbakır'da parti yöneticileri ile bir araya gelme kararı alındı.

HDP, Kürt ittifakının yanı sıra sol ve sosyalist oluşumlarla ve Meclis'teki partilerle de ittifak görüşmeleri yapmak istiyor. Parti yönetimi, CHP'den yapılan 'ittifak' açıklamasının ardından 'bir adım atılmasını' bekliyor. Teklif geldiği anda parti yönetimi gerekli görüşmeleri gerçekleştirecek.

Habere göre, kanaat önderlerine ve tanınmış isimlere belediye eşbaşkanlık adaylığı teklifi götürecek olan HDP yönetimi, önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı da tartışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince eşinin cezaevinde olması nedeniyle kampanyaya aktif bir şekilde katılan Başak Demirtaş isminde uzlaşı sağlanırsa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden eşbaşkan adayı olarak gösterilecek.