İmam ve cemaat önünde beklemişti: Belediye, camiyi gece yarısı yıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Esentepe Cami, imam ve cemaatin itirazlarına rağmen gece yarısı yıkıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ekipleri, Kirazlıtepe'de bulunan Esentepe Camii'ni yıkmak için dün sabah saatlerinde harekete geçti.

Cami hoparlöründen yapılan anonsla mahalle halkı direnişe çağırıldı. Mahallelinin cami önünde toplanmasıyla belediye ekipleri yıkım yapamadan geri döndü.

Üsküdar Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, dün gece saatlerinde Esentepe Cami'ni yıkmak için yeniden bölgeye geldi.

İş makineleri gece yarısı caminin yıkımına başladı. Caminin yıkım görüntülerini eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yayımladı. Yıkım ekibine TOMA'lar ve çevik kuvvet ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü.

İmam ve cemaat, yıkılmaması için önünde beklemişti: Üsküdar'da belediye ekipleri, camiyi gece yarısı yıktıhttps://t.co/7gACMDpzGu pic.twitter.com/nI1ZfTvH62 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2018

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