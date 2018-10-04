Oyuncu Düzyatan'ı dolandırdılar

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirterek dolandırdıkları iddiasıyla iki kişi hakkında 14'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.