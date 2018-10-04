3. havalimanına 'Big Bang' usulü ile taşınma tarihi belli oldu

3. havalimanına 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen 'Big Bang' usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018'de yapılacağı belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İstanbul'da yapımı süren yeni havalimanına taşınmanın 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

BloombergHT'nin haberine göre, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak olan 3. havalimanına taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.

Toplantıyla ilgili yazıda, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen 'Big Bang' usulü taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, 'aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri' için kullanılacağı belirtildi.