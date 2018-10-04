Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatı da yıkılacak

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos'ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
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9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın meydana geldiği selde 18 ev de boşaltıldı.
43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık selden zarar görürken 165 milyon T'lik maddi zarar oluştu.
Sel ile gündeme gelen Ünye ilçesi Cevizdere Irmağı yatağına inşa edilen 4 katlı fabrika binası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı.
Binanın yıkımının gelecek günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
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