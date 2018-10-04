Adana'da vatandaşlar, kanaldaki cesedi görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar

DHA'nın aktardığı habere göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen su altı ekipleri sürüklenen kadın cesedini kanaldan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bir vatandaş ise gazetecilere, "Bu yaşananları ben de sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimde paşlaşıyorum" dedi.