Kayıt
15:05 04 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    24 Haziran seçim, oy, pusula

    Bilgisayar Mühendisleri Odası: 24 Haziran sonuçlarında 2 bin sandıkta hata tespit edildi

    © AA / Ümit Bektaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Erdoğan ve AK Parti’nin 24 Haziran seçim zaferi (25)
    0 20

    Bilgisayar Mühendisleri Odası, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili "YSK'nın kesin sonuçları ne kadar kesin" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, 2 bin sandıkta hata tespit edildiği açıklandı.

    Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın 'Seçsis çalışma grubu' tarafından yayınlanan raporunda, seçim sonuçlarının aday ve partiler kaydırılarak yazılması, farklı sandıklarda birbirinin aynı sonuçlar, aynı sandığın tutanak ve cetvellerdeki oy farklılıkları gibi pek çok hata ve tutarsızlık bulunduğu ifade edildi.

    Haluk Pekşen
    © AA /
    CHP'li Pekşen: 24 Haziran'da 2.5 milyon sahte oy kullanıldı, benzer risk yerel seçimde de var
    Sözcü'nün aktardığı habere göre raporda, "Çalışma grubumuzun geliştirdiği bir yazılımla YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde (SSPS'de) yayımladığı tüm sandık verileri üzerinde temel istatistik teknikleri uygulanarak sandık bazında olası tutarsızlıklar belirlenmiş, ardından bu sandıkların verileri SSPS'den elde edilen sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleriyle gözle karşılaştırılarak bir önceki adımda belirlenen tutarsızlıkların doğrulanması ve nedenlerinin anlaşılması sağlanmıştır. Veri analizi çalışması sonucunda başlıcaları aşağıda sıralanan çok ciddi veri tutarsızlıkları ve belirgin hatalar saptanmıştır" denildi.

    Raporda, belirlenen hata ve tutarsızlıklar şöyle sıralandı:

    — Sandık sonuç tutanaklarındaki oy sayıları SEÇSİS'e girilirken veriler bir aday/partiden diğerine kaydırılarak bilgisayara girilmiştir.

    — Sandıkların 'sandık sonuç tutanakları' ile 'sayım döküm cetvelleri'ndeki oy sayıları birebir aynı olmak zorundadır; buna karşın bazı tutanak ve cetvellerdeki oy sayıları birbirlerinden farklıdır.

    — Aynı seçim bölgesi (mahalle) içerisinde farklı sandıklara ait olmalarına karşın içerikleri birebir aynı olan sandık sonuç tutanaklarına rastlanmıştır.

    '14.000 VATANDAŞIN OYU, TERCİH ETTİĞİ SİYASİ PARTİ YA DA ADAYA YANSIMAMIŞ'

    — Sandık kurullarınca hatalı olarak düzenlenen tutanaklar SEÇSİS'e girilirken toplamların tutarlı olması için oy sayılarının 'veri girişi yapanların inisiyatifinde' düzeltildiği/değiştirildiği anlaşılmaktadır.

    24 Haziran, sandık, oy
    © AA /
    AA: 24 Haziran'da seçime katılım da arttı, geçersiz oy sayısı da
    - Bazı sandıklarda, siyasi parti gözlemcilerine verilen sandık sonuç tutanakları ile SEÇSİS'e girilen tutanaklar arasında önemli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

    Uygulanan veri analizi yöntemi ve yüksek eşik değerle 2000 kadar sandıkta hata olasılığı belirlendiğinin ifade edildiği raporda, bu 2000 sandık içerisinde yaklaşık 70.000 seçmene karşılık gelen 250 sandıkta yanlışlar ve tutarsızlıklar saptandığı kaydedildi.

    Raporda, "Bu yanlışlar sonucunda yaklaşık 14.000 yurttaşın oyu, tercih ettiği siyasi parti ya da adaya yansımamış görünüyor. Çalışma, yeterince bilgi toplandığı düşüncesiyle 250 hatalı sandık ile sonuçlandırılmış ve saptanan hataların örnekleri belgeleriyle rapora yansıtılmıştır."

    Konu:
    Erdoğan ve AK Parti’nin 24 Haziran seçim zaferi (25)

    İlgili konular:

    AKPM: 24 Haziran seçim kampanyaları eşit şartlarda yapılmadı
    YSK'dan CHP'nin 24 Haziran itirazına yanıt
    Economist: 24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski Cumhuriyet'in son günü oldu
    Aksünger: CHP, 24 Haziran'da İnce'ye sonuç göndermedi
    Adil Seçim Platformu'ndan '24 Haziran' açıklaması: Seçim öncesi deneme yapmadık
    Etiketler:
    sandık, oy pusulası, oy, 24 haziran seçimleri, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mustafa Dedeoğlu
    Türk fotoğraf sanatçısı Dedeoğlu'ndan Rusya'da İstanbul sergisi
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet