Bilgisayar Mühendisleri Odası: 24 Haziran sonuçlarında 2 bin sandıkta hata tespit edildi

Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın 'Seçsis çalışma grubu' tarafından yayınlanan raporunda, seçim sonuçlarının aday ve partiler kaydırılarak yazılması, farklı sandıklarda birbirinin aynı sonuçlar, aynı sandığın tutanak ve cetvellerdeki oy farklılıkları gibi pek çok hata ve tutarsızlık bulunduğu ifade edildi.
Raporda, belirlenen hata ve tutarsızlıklar şöyle sıralandı:
— Sandık sonuç tutanaklarındaki oy sayıları SEÇSİS'e girilirken veriler bir aday/partiden diğerine kaydırılarak bilgisayara girilmiştir.
— Sandıkların 'sandık sonuç tutanakları' ile 'sayım döküm cetvelleri'ndeki oy sayıları birebir aynı olmak zorundadır; buna karşın bazı tutanak ve cetvellerdeki oy sayıları birbirlerinden farklıdır.
— Aynı seçim bölgesi (mahalle) içerisinde farklı sandıklara ait olmalarına karşın içerikleri birebir aynı olan sandık sonuç tutanaklarına rastlanmıştır.
'14.000 VATANDAŞIN OYU, TERCİH ETTİĞİ SİYASİ PARTİ YA DA ADAYA YANSIMAMIŞ'
— Sandık kurullarınca hatalı olarak düzenlenen tutanaklar SEÇSİS'e girilirken toplamların tutarlı olması için oy sayılarının 'veri girişi yapanların inisiyatifinde' düzeltildiği/değiştirildiği anlaşılmaktadır.
Uygulanan veri analizi yöntemi ve yüksek eşik değerle 2000 kadar sandıkta hata olasılığı belirlendiğinin ifade edildiği raporda, bu 2000 sandık içerisinde yaklaşık 70.000 seçmene karşılık gelen 250 sandıkta yanlışlar ve tutarsızlıklar saptandığı kaydedildi.
Raporda, "Bu yanlışlar sonucunda yaklaşık 14.000 yurttaşın oyu, tercih ettiği siyasi parti ya da adaya yansımamış görünüyor. Çalışma, yeterince bilgi toplandığı düşüncesiyle 250 hatalı sandık ile sonuçlandırılmış ve saptanan hataların örnekleri belgeleriyle rapora yansıtılmıştır."
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