Suudi Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı: Kayıp gazeteci için izahat istendi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Büyükelçi Hireyci, dün öğleden sonra bakanlığa çağırıldı.
KAYIP GAZETECİNİN DURUMU SORULDU
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu.
Kaşıkçı önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı'dan haber alınamadığını belirtmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün konuyla ilgili açıklamasında ellerindeki bilgiye göre Kaşıkçı'nın hâlâ konsoloslukta olduğunu ifade etmişti.
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