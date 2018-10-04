Suudi Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı: Kayıp gazeteci için izahat istendi

Dışişleri Bakanlığı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin izahat istemek üzere Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdığı öğrenildi.

© REUTERS / Osman Orsal Suudi Arabistan Başkonsolosluğu: Kaybolan Suudi gazeteciyle ilgili olarak Türk makamlarla iletişimdeyiz

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Büyükelçi Hireyci, dün öğleden sonra bakanlığa çağırıldı.

KAYIP GAZETECİNİN DURUMU SORULDU

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu.

Kaşıkçı önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı'dan haber alınamadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün konuyla ilgili açıklamasında ellerindeki bilgiye göre Kaşıkçı'nın hâlâ konsoloslukta olduğunu ifade etmişti.