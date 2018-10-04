Erdoğan: Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Bugün Batman'da 7 askerimizin şehadetini anmadan geçemeyeceğim. Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu olaylar bizim hırsımızı da düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine hitap ediyor https://t.co/eGYWyGCgtK — AA Canlı (@AACanli) October 4, 2018

​- 140 bin kişilik bir ordu. Bu asla hafife alınamaz. Acaba biz inancımızı bu ülkede yaşamak ve yaşatmakta niye başarılı değiliz sorusunu kendimize sormamız lazım diye düşünüyorum. Bu konuda kendimizi check etmemiz lazım. Bir yerde bir eksiğimiz var. 140 bin kişilik böyle bir ordunun olduğu yerde içinizde hayırlı bir topluluk çıksın hayrı güzeli tebliğ etsin. Şimdi bu tebliğler yapıldığı halde acaba neden beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? Öyleyse daha fazla çalışmamız lazım.

— Şöyle çocukluğuma doğru gittim. Halkın en çok güvendiği kimler diye sorduğumuzda imamdır. Peki şimdi bu bağlar niye koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? Bunun üzerinde biraz çalışmamız gerek diye düşünüyorum. 140 kişilik ordu, ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum. Siz gönüllerin fatihi olduğunuz için bunu söylüyorum.

— Rahmetli babam her akşam beni camideki hocama gönderirdi. Şimdi bu konularda bizim ailelerle münasebetlerimizin de sıcak ilişkiler halinde devamının sizler tarafından tesis edilebileceğine inanıyorum. Bunu yapmamız lazım.

— 140 bin kişilik ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum. Siz gönüllerin fatihi olmanız gerektiği için bunu söylüyorum. Cuma hutbelerimizde günde 5 vakit namazlarımızda düşünmemiz lazım acaba arkamda niye cemaat yok? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım.

— Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi, hadis mi var? Kim hangi kafayla bunu yapıyor? Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Bunu başta Diyanet İşleri Bakanı'nın yürütmesi lazım. Bunları aşağız, yıkacağız. Çünkü çok garip şeylerle karşı karşıya kaldık. Bu yasakları getirenler niye getirdiklerinin de farkında değiller.