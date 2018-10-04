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15:04 04 Ekim 2018
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    ATM - Bankamatik

    İddaa'dan para kaybedince zimmetine para geçiren bankacıya 6 yıl hapis

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Erzurum'da, bir bankanın bankamatik ikmal ve boşaltma işlemi sorumlusu Ahmet Eslek'e, ‘iddaa’ oyunundan para kaybedince çalıştığı bankaya ait bankamatiklere eksik para yatırarak 4 milyon 484 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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    DHA
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    2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Eslek ve avukatı Mustafa Zinnur Kara ile çalıştığı bankanın avukatı Nesrullah Avar katıldı.

    Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müşteki banka personeli ve bankamatiklere para yatırma ile görevli olan sanığın aynı suçu işleme kararı kapsamında değişik tarihlerde müşteki bankaya ait bankamatiklere eksik para koyarak para menfaati gerçekleştirerek ‘zimmet' suçunu işlediğinin sabit olduğunu aktardı.

    Eslek'in zimmet suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, ayrıca sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve hükümle alması muhtemel ceza miktarı göz önüne alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

    Sanık avukatı Kara ise söz konusu olayda sadece iç denetim mekanizmasının sağlıklı çalışmayışından kaynaklı suistimalin söz konusu olduğunu savunarak, ilgililerin bankamatikler üzerinde denetim yapmadığını öne sürdü.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Müvekkilinin zimmetine geçirdiği parayı ödemek için ciddi gayret gösterdiğini işaret eden Kara, 1.5 yıldır tutuklu olan Eslek'in tahliyesini istedi.

    Bankanın avukatı Avar ise bankanın zararının hiçbir suretle karşılanmadığını bildirerek, şikayetleri doğrultusunda sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini talep etti.

    Son sözü sorulan sanık Ahmet Eslek, pişman olduğunu ve söz konusu zararı ödeyeceğini söyledi.

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    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Eslek'i zimmet suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Sanığın suçu zincirleme şekilde işlemesi nedeniyle cezasını 7 yıl 6 ay hapis ve 6 gün karşılığı adli para cezasına çıkaran heyet, Eslek'e verilen cezayı daha sonra duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 6 yıl 3 ay hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına düşürdü.

    Bankanın uğradığı 4 milyon 484 bin 418 lira zararı ödemesi de kararlaştırılan sanık, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak hükümle tahliye edildi.

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    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kentte bir bankanın ‘Nakit Yönetimi Merkezi'nde 5 yıldır çalışan Ahmet Eslek'in ikmal ve boşaltma işleminden sorumlu olduğu bankamatiklere eksik para yatırarak zimmetine para geçirdiği belirtildi.

    ‘FİZİKİ PARASI BİTMEYE YAKIN BANKAMATİKLERDEN PARA ÇEKİLMESİNİ ÖNLEDİ'

    Eslek'in bankamatik ikmalleri ile ilgili olarak 28 bankamatik cihazının ikmal ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanığın bu bankamatiklerden aldığı parayı menfaatine kullandığı, bankamatiklerde fiziki paranın bitmesi halinde oluşan arıza kaydını engellemek için kart okuyucusuna müdahale ederek fiziki parası bitmeye yakın bankamatiklerden para çekilmesini önlediği ve iki yıldır kurumca onaylanan yıllık izinlerini dahi kullanmadığı kaydedilmişti.

    ‘HER SEFERİNDE 10 A DA 15 BİN LİRA ALDI'

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    İddianamede, soruşturma aşamasında ifadesi alının Eslek'in, 2014'ten itibaren 25 bankamatiğin arıza işlemlerini yaptığını, bankamatikte nakit ihtiyacı olduğunda parayı tamamlamakla görevli olduğunu, İddaa oyununda biriktirdiği 50 bin lirasını kaybetmesi nedeniyle 2015 başlarından itibaren bankamatiklerden eksik para yatırmak suretiyle para almaya başladığını, her bir seferinde 10 ya da 15 bin lira parayı bu şeklide aldığını ve toplamda ne kadar para aldığını bilmediğini anlattığı, sanığın suçunu itiraf ettiği belirtilmişti.

    Eslek'in aynı suçu birçok kez işlediği anlatılan iddianamede, sanığın ‘zimmet' suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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    Etiketler:
    zimmet, bankamatik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesrullah Avar, Mustafa Zinnur Kara, Ahmet Eslek, Erzurum
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