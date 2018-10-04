İddaa'dan para kaybedince zimmetine para geçiren bankacıya 6 yıl hapis

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müşteki banka personeli ve bankamatiklere para yatırma ile görevli olan sanığın aynı suçu işleme kararı kapsamında değişik tarihlerde müşteki bankaya ait bankamatiklere eksik para koyarak para menfaati gerçekleştirerek ‘zimmet' suçunu işlediğinin sabit olduğunu aktardı.
Eslek'in zimmet suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, ayrıca sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve hükümle alması muhtemel ceza miktarı göz önüne alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatı Kara ise söz konusu olayda sadece iç denetim mekanizmasının sağlıklı çalışmayışından kaynaklı suistimalin söz konusu olduğunu savunarak, ilgililerin bankamatikler üzerinde denetim yapmadığını öne sürdü.
‘PARAYI ÖDEMEK İÇİN CİDDİ GAYRET GÖSTERDİ'
Bankanın avukatı Avar ise bankanın zararının hiçbir suretle karşılanmadığını bildirerek, şikayetleri doğrultusunda sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan sanık Ahmet Eslek, pişman olduğunu ve söz konusu zararı ödeyeceğini söyledi.
ZARARI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ, TAHLİYE EDİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Eslek'i zimmet suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın suçu zincirleme şekilde işlemesi nedeniyle cezasını 7 yıl 6 ay hapis ve 6 gün karşılığı adli para cezasına çıkaran heyet, Eslek'e verilen cezayı daha sonra duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 6 yıl 3 ay hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına düşürdü.
Bankanın uğradığı 4 milyon 484 bin 418 lira zararı ödemesi de kararlaştırılan sanık, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak hükümle tahliye edildi.
‘FİZİKİ PARASI BİTMEYE YAKIN BANKAMATİKLERDEN PARA ÇEKİLMESİNİ ÖNLEDİ'
Eslek'in bankamatik ikmalleri ile ilgili olarak 28 bankamatik cihazının ikmal ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanığın bu bankamatiklerden aldığı parayı menfaatine kullandığı, bankamatiklerde fiziki paranın bitmesi halinde oluşan arıza kaydını engellemek için kart okuyucusuna müdahale ederek fiziki parası bitmeye yakın bankamatiklerden para çekilmesini önlediği ve iki yıldır kurumca onaylanan yıllık izinlerini dahi kullanmadığı kaydedilmişti.
‘HER SEFERİNDE 10 A DA 15 BİN LİRA ALDI'
Eslek'in aynı suçu birçok kez işlediği anlatılan iddianamede, sanığın ‘zimmet' suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
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