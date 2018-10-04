HDP tarafından yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilebileceği ileri sürülen Başak Demirtaş, "Kesinlikle aday değilim ve olmayacağım" dedi.

HDP'nin yaklaşık 2 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, hakkında çıkan yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Seçimde Başak Demirtaş iddiası: Aday olabilir

Adaylık haberlerinin bilgisi dahilinde olmadığını söyleyen Demirtaş, bu konunun kendisi tarafından hiçbir şekilde dile getirilmediğini ifade etti.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hakkımda çıkan adaylık haberleri bilgim dahilinde değildir ve tarafımca herhangi bir şekilde dile getirilmemiştir. Şahsımla ilgili bu teveccühü gösteren herkese içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Ancak kesinlikle aday değilim ve olmayacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."