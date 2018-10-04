Başak Demirtaş: Kesinlikle aday değilim

HDP'nin yaklaşık 2 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, hakkında çıkan yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hakkımda çıkan adaylık haberleri bilgim dahilinde değildir ve tarafımca herhangi bir şekilde dile getirilmemiştir. Şahsımla ilgili bu teveccühü gösteren herkese içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Ancak kesinlikle aday değilim ve olmayacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."
2- Şahsımla ilgili bu teveccühü gösteren herkese içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Ancak kesinlikle aday değilim ve olmayacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) October 4, 2018
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